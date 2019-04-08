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Инвестиции (проекты)

Башкирия будет ежегодно тратить на инфраструктуру инвестпроектов 1 млрд рублей

Башкирия будет ежегодно тратить на инфраструктуру инвестпроектов 1 млрд рублей

8 апреля 2019, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА

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Власти Башкирии намерены ежегодно выделять из бюджета 1 млрд рублей на создание инфраструктуры реализуемых на территории региона приоритетных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

"В частности, речь идет о софинансировании работ по строительству сетей внешнего электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, локальных очистных сооружений, дорог и железнодорожных путей необщего пользования. На инфраструктуру для приоритетных инвестиционных проектов в бюджете предусмотрено по 1 млрд рублей в год", - говорится в сообщении.

Планируется предоставлять инвесторам соответствующие субсидии при реализации проекта стоимостью не менее 1 млрд рублей.

"Размер обозначенной преференции составляет 90% от подтвержденных инвестором затрат на инфраструктуру, но не превышает 500 млн рублей", - уточняет министерство.

В настоящее время перечень приоритетных инвестиционных проектов содержит информацию о 100 проектах на общую сумму 263,225 млрд рублей, стоимость 40 из которых превышает 1 млрд рублей каждый.

Среди основных условий признания инвестиционных проектов приоритетными - требования к объему инвестиций в форме капвложений (не менее 100 млн рублей), соответствие основным направлениям социально-экономического развития региона, отсутствие отрицательного воздействия на экологическую ситуацию, наличие ресурсов для реализации проекта, внедрение передовых технологий, направленных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью и снижающих вывоз сырьевых ресурсов за пределы республики, направленность на создание новых рабочих мест или сохранение имеющихся.

 

Interfax

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