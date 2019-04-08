Детали для электромобилей собираются производить под Воронежем

В 2019 году на территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем планируют начать сборку узлов и компонентов для электромобилей и высокоскоростных поездов. Производство собирается наладить первый резидент особой экономической зоны «Центр» ООО "Ламплекс Композит".

- Мы закупили в Германии оборудование, технологии и «ноу-хау». На первом этапе среди прочего будут производиться полуфабрикаты для изоляционных материалов, которые по своим характеристикам ничуть не уступают немецким, потому что оборудование и сырье одинаковые. Именно такие материалы используют в производстве трансформаторов, подходящих для применения, например, в электромобилях или скоростных поездах, - рассказал генеральный директор завода «Ламплекс Композит» Вячеслав Курсаков.

Ранее губернатор Александр Гусев отметил, что площадь особой экономической зоны будет увеличена. На эти цели в Каширском районе власти уже зарезервировали земельный участок в 1 тыс га. Заполнение этой территории начнется после того, исчерпаются мощности уже существующего надела.

«Блокнот Воронежа»