Энергетики Каскада Вилюйских ГЭС вывели в капитальный ремонт гидроагрегат №3

Энергетики Каскада Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» проводят капитальный ремонт гидроагрегата №3. Работы продлятся с конца марта по середину сентября текущего года.

Всего на станции действует восемь гидроагрегатов. Каждую весну один из них выводят в капитальный ремонт. Каскад Вилюйских ГЭС является основным источником энергоснабжения Западной Якутии, поэтому содержать энергооборудование в надлежащем техническом состоянии – очень важная задача.

Перед выводом гидроагрегата в ремонт специализированные организации и персонал станции провели испытания машины: вибрационные, тепловые, высоковольтные. Определено состояние «до ремонта».

Капитальный ремонт гидроагрегата – это сложнейший процесс, предполагающий полную его разборку и последующий ремонт деталей: механической части генератора, рабочего колеса турбины, кинематики направляющего аппарата, крышки турбины. Этим занимаются бригады машинного цеха КВГЭС. В настоящее время они выполняют демонтаж турбинного подшипника, узлов кинематики направляющего аппарата и механической части генераторов: маслоприемника, охладителей подпятника и генераторного подшипника.

Ремонт электрической части генератора, генераторного распределительного устройства, системы возбуждения, вспомогательного оборудования проводит персонал электротехнического цеха. Сегодня они заняты на расшиновке главных выводов статора, демонтаже щеточно-контактного аппарата и воздухоохладителей обмотки статора. Также выполняется замеры воздушного зазора статор-ротор.

В период капитального ремонта производятся регламентные работы на устройствах защит, автоматики, измерений и сигнализации – это фронт действий персонала электротехнической лаборатории.

После полной разборки гидроагрегата сотрудники гидротехнического цеха займутся заполнительной цементацией за облицовкой камеры рабочего колеса, восстановят антикоррозийное покрытие узлов турбины.

Подрядная организации выполнит ремонт корпуса рабочего колеса, для которого требуется применение специализированного металлообрабатывающего оборудования.

Завершить ремонт гидроагрегата №3 планируется к 15 сентября. Будут проведены приемо-сдаточные испытания, по результатам которых приемочной комиссией предприятия будет дана оценка выполненных работ.

Качественно выполненный капитальный ремонт позволит обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию гидроагрегата до следующего капитального ремонта.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) - основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2, 1 млрд. кВтч.