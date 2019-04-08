Господдержку повышения конкурентоспособности получат и уже реализующиеся проекты

Участвовать в квалификационном отборе на банковскую субсидию в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) могут не только новые инвестиционные проекты, но и уже реализующиеся. Об этом говорится в проекте изменений в постановление правительства РФ от 23 февраля 2019 года о господдержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

Проект разработан Министерством промышленности и торговли РФ.

Кроме того в документе уточняется, что для участия в квалификационном отборе компании должны предоставить письменные обязательства по подтверждению производства продукции на территории РФ. Представить письменные обязательства компании должны будут не позднее срока начала экспорта продукции.

Также в постановлении уточняются сроки исполнения обязательств компаниями, заключившими соглашение о реализации КППК и заключившими договоры кредитования. Так, с учетом сроков заключения соглашений о реализации КППК в августе 2019 года, обязательства должны быть выполнены не позднее календарного года, следующего после даты заключения соглашения.

Постановление в свою очередь дополняет понятие "иное финансирование" таким видом финансирования, как "форфейтинг". Операция является специфической формой кредитования торговых операций. Основное условие форфейтинга состоит в том, что все риски по долговому обязательству переходят к форфейтору без права оборота на обязательства продавца, говорится в документе.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, определяющее порядок формирования списка компаний, которые будут работать по корпоративным программам повышения конкурентоспособности. Это работа проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

ТАСС