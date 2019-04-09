Калифорнийский системный оператор планирует внести изменения в правила предоставления мощности

Независимый системный оператор американского штата Калифорния CAISO подготовил изменения в правила предоставления мощности при возникновении небалансов по договорам, которые заключаются CAISO в рамках общего механизма предоставления мощности (capacity procurement mechanism, CPM) и специальной программы Reliability Must-Run (RMR).*

Изменения предлагаются системным оператором как мера по предотвращению «недобросовестной игры» со стороны генерирующих компаний и касаются сроков и условий использования законтрактованной мощности:

увеличение срока предварительного уведомления CAISO о готовящемся выводе объекта генерации из работы, если это потребует от системного оператора дополнительных закупок мощности для компенсации потери; упрощение процедур RMR и усовершенствование методологии расчета нормы прибыли для контрагентов CAISO по RMR-договорам. Программа RMR была принята более двадцати лет назад и с тех пор правила участия в ней практически не менялись. Если руководством системного оператора подготовленные изменения будут одобрены, соответствующее предложение должно быть направлено CAISO на согласование федеральному отраслевому регулятору – Федеральной комиссии по регулированию энергетики FERC.

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* Reliability Must-Run – внерыночный механизм CAISO, предусматривающий присвоение статуса генерирующего объекта, необходимого системному оператору для обеспечения надежности (reliability must-run resources), для чего между CAISO и генерирующей компанией заключается соответствующий договор (reliability must-run contract) на поставку электроэнергии (мощности) по команде системного оператора при возникновении дефицита мощности. Договоры заключаются сроком на один год по согласованию с FERC и могут перезаключаться до тех пор, пока системный оператор считает это необходимым и обосновал свою позицию перед FERC.