МОЭСК подготовилась к возвращению птиц после зимовки в заказник "Журавлиная родина"

Энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») завершили работы по установке на опорах ЛЭП 6-10 кВ на территории заказника «Журавлиная родина» 3000 птицезащитных устройств (ПЗУ).

Программа по установке ПЗУ реализуется в ПАО «МОЭСК» с 2015 года. ПЗУ крепятся на штыревые изоляторы с примыкающими к ним участками токонесущих (токоведущих) проводов и защищают птиц от поражения током. Основной объем работ был выполнен в период, когда обитатели заказника улетели на зимовку в теплые страны, в основном в Израиль и Эфиопию.

На территориях, примыкающих к заказнику, энергетики также заменили более 13 километров голого провода на самонесущий изолированный (СИП-3). Специальная полимерная оболочка надежно исключает контакт птиц с токонесущей частью провода.

«Журавлиная родина» - крупнейшее в России место предполетного скопления серых журавлей – находится на севере Подмосковья. Среди обитателей заказника – 227 видов птиц, большинство из которых занесены в Красную книгу.

МОЭСК первой в Центральном федеральном округе приступила к реализации программы по установке ПЗУ. До 2020 года на востоке и западе Московской области также планируется оснастить опоры ЛЭП 6-10 кВ более 2000 ПЗУ.