На Бийской ТЭЦ будет организовано производство золошлаковых материалов

Продукты сжигания твердого топлива могут приносить пользу, а экологические мероприятия – экономически выгодны: к такому мнению пришли бийские энергетики Сибирской генерирующей компании. Теперь перед ними стоит задача подтвердить это на практике и реализовать проект по производству золошлаковых материалов (ЗШМ).

Суть проекта заключается в том, чтобы из продуктов сжигания угля, которые ранее десятилетиями складировались на золоотвале Бийской ТЭЦ, наладить собственное производство золошлаковых материалов. Полученный продукт в последствии можно использовать при рекультивации и планировке территорий, в работах по отсыпке котлованов, в качестве добавки в строительные смеси, а также в качестве основы при строительстве дорожного полотна.

Вредно ли?

В результате сжигания угля в котлах Бийской ТЭЦ образуется смесь золы и шлака. Природоохранным законодательством данный продукт классифицируется как «Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная» и относится к пятому, самому низкому классу опасности.

Для сравнения: класс опасности твердых коммунальных отходов, к которым относится бытовой мусор – четвертый.

Золошлаковые материалы, которые планируется производить на площадке Бийской ТЭЦ, не токсичны, не оказывают химического, биологического и радиационного воздействия на окружающую среду. Что особо важно, при попадании в воду не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.

Процесс получения золошлаковых материалов будет тесно связан с производственными циклами предприятия и использования секций золоотвала. В течение определенного периода в одну из секций намываются золошлаки, после чего проводится их обезвоживание, на время которого золошлаки намываются во вторую секцию – и так поочередно. В результате процессов преобразования исходной золошлаковой смеси - процесс осушения естественным образом, процессы измельчения и перемешивания для усреднения состава с помощью тяжелой техники - происходит образование золошлакового материала.

ЗШМ в Бийске: дешево и близко

Для бийских предприятий производство золошлаковых материалов в границах городской промышленной зоны имеет очевидную выгоду, поскольку это значительно сокращает затраты компаний на транспортировку при покупке продукта.

Для Бийской ТЭЦ этот проект также призван решить массу вопросов, касающихся складирования отходов производства. Дело в том, что ежегодно на двух действующих секциях золоотвала Бийской ТЭЦ, общая площадь которых составляет более 91,3 га, размещается от 200 до 280 тыс. тонн отходов. Реализация проекта по производству золошлаковых материалов позволит значительно разгрузить золоотвал и в будущем не занимать под золу и шлаки новые природные территории.

«До завершения 2019 года наша задача – пройти экспертизу, а также сертификацию на соответствие экологическим, санитарно-гигиеническим и отраслевым нормам по производству золошлаковых материалов. Совместно с администрацией города Бийска в настоящее время готовим пакет документов для общественных обсуждений, касающихся соответствия технического задания экологическим нормам. В год мы планируем поставлять для бийских предприятий порядка 300 тыс. тонн готового продукта».

Андрей Щукин, директор Бийской ТЭЦ СГК

Нужно отметить, что аналогичные проекты уже успешно реализованы в регионах присутствия Сибирской генерирующей компании: Красноярском крае, в Кемеровской и Новосибирской областях. С 2017 года производство ЗШМ организовано на площадке Барнаульской ТЭЦ-2.

Для справки:

Золошлаковые материалы состоят на 95% из золы и на 5% из угольного шлака. Во многих странах использование ЗШМ в строительстве и других областях промышленности носит обязательный характер. Например, в Китае введен запрет на использование природного минерального сырья в автодорожном строительстве при наличии материалов техногенного происхождения.