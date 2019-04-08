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Модернизация

На Воткинской ГЭС установили ротор в кратер гидроагрегата №5

На Воткинской ГЭС установили ротор в кратер гидроагрегата №5

8 апреля 2019, 14:55
Рубрика: Модернизация
Метки: МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЭС, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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модернизация ГЭС, РусГидро

модернизация ГЭС, РусГидро

На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») перенесли с монтажной площадки ротор и установили его в кратер модернизируемого гидроагрегата №5. Перед этим энергетики выполнили сборку ротора и обмотки статора, установили в шахту турбины рабочее колесо, направляющий аппарат, выполнили сборку и монтаж укрупненного блока турбины. Работы по замене оборудования ведутся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ*) Воткинской ГЭС.

Ввести обновленный гидроагрегат №5 в гарантийную эксплуатацию планируется в июне 2019 года. До этого предстоит смонтировать гидротурбину, гидрогенератор и вспомогательное оборудование. Будет выполнен комплекс пусконаладочных работ, индивидуальные и функциональные испытания.

Это уже третий по счету гидроагрегат, на котором специалисты выполнят замену турбины, генератора, вспомогательного оборудования, модернизируют автоматическую систему управления. Напомним, что в 2014 году по результатам проведенного конкурса ПАО «РусГидро» и ПАО «Силовые машины» подписали договор на комплексную замену десяти гидроагрегатов Воткинской ГЭС. В июне 2017 года энергетики ввели в работу первый модернизированный гидроагрегат (станционный номер 4), а через год – второй модернизированный гидроагрегат  со станционным номером 7.

Результатом модернизации Воткинской ГЭС будет полная замена всех гидроагрегатов. Новые, более эффективные турбины и генераторы позволят увеличить установленную мощность станции и выработку электроэнергии.

*В ПАО «РусГидро» утверждена Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Компания: ПАО "РусГидро"

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