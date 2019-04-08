На очередном заседании Совета директоров РусГидро

4 апреля 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

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В установленный уставом срок Совет директоров рассмотрел предложения миноритарного акционера Общества (ООО «Авитранс») и включил в список по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года следующих кандидатов:

Воеводин Михаил Викторович - генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Кисличенко Артем Валериевич - директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Шишкин Андрей Николаевич - вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»; президент, председатель правления ПАО «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Одновременно Совет директоров принял решение в срок не позднее 24.05.2019 г. провести заседание Совета директоров для формирования итогового перечня кандидатур для голосования и рассматриваемых вопросов повести дня собрания, в т.ч. с учетом предложений Росимущества.

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Совет директоров одобрил участие Общества в АО «Чукотэнерго» путем приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Чукотэнерго» на общую сумму не более 18 млрд рублей по цене 1 рубль за акцию.

Цель – осуществление капитальных вложений в строительство первого этапа воздушной линии электропередачи Певек–Билибино. Реализовывать первый этап проекта будет АО «Чукотэнерго» – компания Группы РусГидро, осуществляющая производство, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии на территории Чукотского автономного округа. Совокупная доля участия ПАО «РусГидро» в уставном капитале АО «Чукотэнерго» после его увеличения составит не менее 97,74%.

Проект строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек–Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке реализуется в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков Билибинской АЭС. Строительство высоковольтных линий направлено на улучшение энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока.

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Совет директоров утвердил отчет о выполнении годового КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат)» членов Правления за 2018 год.