Ученые разработали проект необслуживаемой атомной термоэлектростанции для нужд Арктики

По словам вице-президента научно-исследовательского центра Курчатовского института Олега Нарайкина , в течение 15 лет станция способна работать на минимальном обслуживании

Российские ученые разработали проект необслуживаемой атомной термоэлектрической станции для нужд комплексного освоения Арктики. Об этом сообщил в понедельник на сессии "Освоение Арктики - один из ключевых приоритетов научно-технологического развития России" молодежного дня V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" вице-президент научно-исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Олег Нарайкин.

"В НИЦ "Курчатовский институт" разработан проект необслуживаемой саморегулируемой атомной термоэлектрической станции. <…> Главная ее особенность - серийность [производства], полная заводская готовность. Загруженный топливом энергоблок привозите, монтируете и в течение 15 лет [станция] работает на минимальном обслуживании", - сказал он, отметив, что сейчас идет техническое проектирование проекта.

Нарайкин добавил, что при исчерпании ресурса энергоблок удаляется без разборки и выгрузки отработавшего ядерного топлива. Электрическая мощность проектируемой станции составляет порядка 1 МВт, тепловая - до 5 МВт. Такие мощности позволяют решать задачи не только задачи выработки электрической и тепловой энергии, но и топливо для других задач при комплексном освоении Арктической зоны РФ, отметил ученый.

V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. В 2019 году форум посвящен теме "Арктика. Океан возможностей". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством.

ТАСС