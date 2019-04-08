В Заполярном филиале подвели итоги работы структурных подразделений за первый квартал

Как рассказал Владислав Стешенко, начальник производственного управления ЗФ, в марте все горно-рудные подразделения добыли руды согласно плану, а обогатители ТОФ переработали сырья на 107 процентов и выдали 100% металлов в концентратах.

Хорошо отработали в первый весенний месяц и металлурги. Медный завод выдал план по черновой и электролитной меди и по производству металлов платиновой группы. Надеждинский металлургический завод план по производству никеля в файнштейне выполнил на 110 процентов и частично погасил отставание с начала года.

Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и к работникам «Норильского обеспечивающего комплекса», всё намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством.

Подводя итоги первого квартала, Владислав Стешенко отметил:

«С начала года в целом все подразделения Заполярного филиала отработали хорошо, но есть отставания по металлам в добытой руде, как и по отгрузке никеля в файнштейне. В планах на апрель–май, до начала межнавигационной паузы, отставания погасить».

На руднике «Комсомольский» в течение суток ремонтировали подземный дробильный комплекс, а в апреле уже заменили один из направляющих канатов и до конца этого месяца заменят ещё два.

На «Таймырском» в марте два раза меняли коробчатые проводники, в апреле уже отремонтировали в течение суток отшивку в дозаторной, также в планах замена одного из направляющих канатов до конца месяца.

На «Маяке» в прошлом месяце за трое суток отремонтировали питатель на поверхностном закладочном комплексе.

На медном заводе в марте ремонтировали три конвертора, а в апреле начали семисуточный ремонт анодной печи № 1.

На «Надежде» в марте отремонтировали сгуститель № 1, а в апреле планируют отремонтировать № 3. В апреле на «Октябрьском» запланирован шестисуточный комплексный ремонт по подъему СС-2-юг. На Талнахской обогатительной фабрике в апреле отремонтировали шесть конвейеров, на двух из них заменили полностью ленту.

"Заполярная правда"