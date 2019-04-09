Глава МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский посетил Ивановскую область

Глава компании проинспектировал работу филиала «Ивэнерго» и провел с его руководством совещание, на котором обсудил итоги прохождения отопительного периода 2018-2019 годов и результаты производственной деятельности филиала в прошедшем году и в первом квартале 2019 года.

В ходе совещания было отмечено, что все запланированные мероприятия по подготовке к работе в отопительный период выполнены филиалом «Ивэнерго» в полном объеме и в соответствии с установленными сроками. В 2018 году ивановские энергетики провели ремонт энергооборудования на 140 подстанциях напряжением 35-110 кВ, отремонтировали 565 трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ и свыше 2 400 км линий электропередачи всех классов напряжения, расчистили от древесно-кустарниковой растительности порядка 1 200 га трасс ВЛ.

«Наша главная задача – обеспечить стабильность функционирования энергосистемы региона, надежность электроснабжения населения, промышленных предприятий и социально-значимых объектов при любых погодных условиях. Залогом же успешной работы являются высокий профессионализм и опыт наших специалистов», – подчеркнул Игорь Маковский.

Говоря о планах по развитию электросетевой инфраструктуры Ивановской области в рамках реализации концепции цифровой трансформации, предполагающей, в частности, создание на базе Ивановского РЭС Ивэнерго первого в регионе Цифрового района электрических сетей, глава компании отметил, что главными эффектами от внедрения цифровых технологий станут снижение среднего времени восстановления электроснабжения в сельской местности и среднего количества отключений электроэнергии более чем в два раза. Также среди планируемых эффектов цифровизации - снижение потерь электроэнергии до 7% в сети 0,4-6-10 кВ, что положительно скажется на показателях качества электроэнергии.

Также на совещании были рассмотрены вопросы консолидации электросетевых активов и бесхозных электрических сетей региона, перспективы реализации энергосервисных контрактов по обслуживанию наружного освещения улиц населенных пунктов области, в частности, во втором по величине городе региона - Кинешме.

Кроме того, в рамках дальнейшего совершенствования клиентоориентированого подхода на совещании были рассмотрены различные варианты размещения в ряде регионов, в том числе и Ивановской области, второй площадки Контакт-центра компании.