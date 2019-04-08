IEK GROUP разработала типовые решения АИИС КУЭ IEK®

Счетчики электрической энергии STAR IEK® Концентратор сбора данных STAR IEK®

IEK GROUP представляет автоматизированную информационно-измерительную систему АИИС КУЭ IEK®. В решениях для строительства и ЖКХ, энергетики и инфраструктуры применяется оборудование и программное обеспечение IEK®.

Счетчики электрической энергии STAR IEK®

Счетчики электроэнергии STAR IEK® обеспечат точный учет электроэнергии в этажных, квартирных и выносных щитах учета, ВРУ, распределительных подстанциях. Их отличные метрологические характеристики подтверждает межповерочный интервал в 16 лет.

Производятся в России, соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21, ГОСТ 31819.23. Внесены в Реестр средств измерений РФ.

Концентратор сбора данных STAR IEK®

Предназначен для сбора и накопления данных об энергопотреблении со счетчиков электрической энергии. Считывает данные в реальном времени.

Модуль связи концентратора регулярно проверяет подключение счетчиков. Возможно использование различных каналов связи: PLC (сбор данных по силовой сети), RS-485 (выделенная линия связи), RF (радиоканал). Для передачи данных на сервер используется канал GPRS либо Ethernet.

Преимущества счетчиков и оборудования STAR IEK®:

Оптопорт (интерфейс) для считывания данных и параметрирования счетчика.

Встроенный интерфейс RS-485.

Отдельный сменный модуль связи PLC (G3) или GPRS.

Контроль параметров электрической сети (ток, напряжение, частота, коэффициент мощности).

Электронная пломба на корпусе, клеммной крышке, крышке отсека для модуля связи.

Антимагнитная пломба.

8 тарифов.

Журнал событий до 1000 записей.

Размещение электросчетчика в стандартном боксе.

Гарантия 5 лет.

Программное обеспечение АСКУЭ IEK®

Для сбора и хранения данных IEK GROUP предлагает программное обеспечение АИИС КУЭ IEK®. Программное обеспечение позволяет реализовать следующие функции автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета: