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Инновации (разработки)

IEK GROUP разработала типовые решения АИИС КУЭ IEK®

IEK GROUP разработала типовые решения АИИС КУЭ IEK®

9 апреля 2019, 09:10
Рубрика: Инновации
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника 

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Счетчики электрической энергии STAR IEK®

Счетчики электрической энергии STAR IEK®

Концентратор сбора данных STAR IEK®

Концентратор сбора данных STAR IEK®

IEK GROUP представляет автоматизированную информационно-измерительную систему АИИС КУЭ IEK®. В решениях для строительства и ЖКХ, энергетики и инфраструктуры применяется оборудование и программное обеспечение IEK®.

Счетчики электрической энергии STAR IEK®

Счетчики электроэнергии STAR IEK® обеспечат точный учет электроэнергии в этажных, квартирных и выносных щитах учета, ВРУ, распределительных подстанциях. Их отличные метрологические характеристики подтверждает межповерочный интервал в 16 лет.

Производятся в России, соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21, ГОСТ 31819.23. Внесены в Реестр средств измерений РФ.

Концентратор сбора данных STAR IEK®

Предназначен для сбора и накопления данных об энергопотреблении со счетчиков электрической энергии. Считывает данные в реальном времени.

Модуль связи концентратора регулярно проверяет подключение счетчиков. Возможно использование различных каналов связи: PLC (сбор данных по силовой сети), RS-485 (выделенная линия связи), RF (радиоканал). Для передачи данных на сервер используется канал GPRS либо Ethernet.

Преимущества счетчиков и оборудования STAR IEK®:

  • Оптопорт (интерфейс) для считывания данных и параметрирования счетчика.
  • Встроенный интерфейс RS-485.
  • Отдельный сменный модуль связи PLC (G3) или GPRS.
  • Контроль параметров электрической сети (ток, напряжение, частота, коэффициент мощности).
  • Электронная пломба на корпусе, клеммной крышке, крышке отсека для модуля связи.
  • Антимагнитная пломба.
  • 8 тарифов.
  • Журнал событий до 1000 записей.
  • Размещение электросчетчика в стандартном боксе.
  • Гарантия 5 лет.

Программное обеспечение АСКУЭ IEK®

Для сбора и хранения данных IEK GROUP предлагает программное обеспечение АИИС КУЭ IEK®. Программное обеспечение позволяет реализовать следующие функции автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета:

  • Автоматизированный сбор, обработка и хранение данных потребления тепловой энергии, воды, газа и электрической энергии, поступающих от измерительных приборов учета.
  • Баланс потребления энергоресурсов.
  • Контроль режимов энергопотребления для обеспечения надежности снабжения потребителей, отображение полученных данных на мониторах АРМ, формирование печати и отчетных форм.
  • Сбор данных о состоянии средств измерений.
  • Возможность ограничения прав доступа при работе с данными с целью защиты информации.
  • Личный кабинет абонента.
  • Обмен информацией между субъектами энергетического рынка.

Компания: Группа компаний IEK

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