IEK GROUP разработала типовые решения АИИС КУЭ IEK®

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9 апреля 2019, 09:10
Рубрика: Инновации
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника
Счетчики электрической энергии STAR IEK®
Концентратор сбора данных STAR IEK®
IEK GROUP представляет автоматизированную информационно-измерительную систему АИИС КУЭ IEK®. В решениях для строительства и ЖКХ, энергетики и инфраструктуры применяется оборудование и программное обеспечение IEK®.
Счетчики электрической энергии STAR IEK®
Счетчики электроэнергии STAR IEK® обеспечат точный учет электроэнергии в этажных, квартирных и выносных щитах учета, ВРУ, распределительных подстанциях. Их отличные метрологические характеристики подтверждает межповерочный интервал в 16 лет.
Производятся в России, соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21, ГОСТ 31819.23. Внесены в Реестр средств измерений РФ.
Концентратор сбора данных STAR IEK®
Предназначен для сбора и накопления данных об энергопотреблении со счетчиков электрической энергии. Считывает данные в реальном времени.
Модуль связи концентратора регулярно проверяет подключение счетчиков. Возможно использование различных каналов связи: PLC (сбор данных по силовой сети), RS-485 (выделенная линия связи), RF (радиоканал). Для передачи данных на сервер используется канал GPRS либо Ethernet.
Преимущества счетчиков и оборудования STAR IEK®:
Программное обеспечение АСКУЭ IEK®
Для сбора и хранения данных IEK GROUP предлагает программное обеспечение АИИС КУЭ IEK®. Программное обеспечение позволяет реализовать следующие функции автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета: