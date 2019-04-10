Минэнерго России назвало ФСК ЕЭС лучшей социально ориентированной компанией отрасли в 2019 году

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») отмечена главным призом конкурса «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике», проведенного Минэнерго России. Также ФСК ЕЭС победила в номинациях «Развитие рынка труда и содействие занятости населения» и «Лучший публичный нефинансовый отчет компаний энергетического сектора».

Основная цель конкурса – стимулирование развития социальной политики энергокомпаний. При оценке учитываются региональный охват, значимость, актуальность и последовательность реализуемых проектов, уникальность применяемых методов и технологий, партнерство с органами власти, образовательными организациями и др. В этом году в конкурсе приняли участие более 30 организаций, в том числе компании группы «Россети», СО ЕЭС, СУЭК, «Русгидро» и «Росэнергоатом».

Одна из актуальных задач, связанных с развитием рынка труда – эффективное управление персоналом в период цифровой трансформации. ФСК ЕЭС проводит комплексную работу по формированию целостной системы управления персоналом, начиная от привлечения молодежи для работы в ФСК ЕЭС, их успешной адаптации, эффективной самореализации, развития кадрового потенциала и заканчивая развитием и эффективным применением компетенций для цифровой энергетики.

ФСК ЕЭС первой в России начала внедрять цифровые решения по стандарту МЭК 61850 в сетях высокого напряжения – частично цифровизировано порядка 200 объектов. До 2025 года будут построены более 30 комплексных цифровых подстанций, свыше 100 объектов ЕНЭС будут переведены на телеуправление. Цифровая трансформация предъявляет новые требования к персоналу – возникает спрос на экспертов междисциплинарных практик, которые обладают знаниями как в профильной сфере, так и в области IT, связи и кибербезопасности.

Кадровая политика ФСК ЕЭС направлена на формирование перспективного видения того, какие профессиональные компетенции будут востребованы в ближайшей и долгосрочной перспективе и предусматривает необходимые шаги на пути кадрового обеспечения новой энергетики.

Стратегической целью ФСК ЕЭС в области устойчивого развития и социальной ответственности является соблюдение баланса между экономической рациональностью и решением социальных и экологических задач. Особое внимание уделяется аспектам, которые имеют первостепенное значение для заинтересованных сторон. С 2008 года ФСК ЕЭС выпускает ежегодные отчеты о социальной ответственности и корпоративной устойчивости, информирующие стейкхолдеров о всех ключевых аспектах работы. В 2018 году компания впервые выпустила интегрированный годовой отчет, подготовленный в соответствии с международными стандартами IR, GRI и AA1000.