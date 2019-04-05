Обновлён список участников мероприятия

Применение методов термического анализа
9 апреля 2019, 09:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
На сайте мероприятия обновлён предварительный список участников выставочной программы
Обращаем ваше внимание,
до открытия выставки осталось 3 месяца и в данный момент продолжается формирование экспозиции!
Приходите 25-28 июня в КВЦ «Экспофорум» на выставку «Энергетика и электротехника - 2019» и
пообщайтесь без посредников с производителями энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий
из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Польши и Турции.
Напомним,
посещение выставочной экспозиции для специалистов бесплатное, при наличии
ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО БИЛЕТА