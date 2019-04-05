Обновлён список участников мероприятия

На сайте мероприятия обновлён предварительный список участников выставочной программы

Обращаем ваше внимание,

до открытия выставки осталось 3 месяца и в данный момент продолжается формирование экспозиции!

Приходите 25-28 июня в КВЦ «Экспофорум» на выставку «Энергетика и электротехника - 2019» и

пообщайтесь без посредников с производителями энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий

из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Польши и Турции.

Напомним,

посещение выставочной экспозиции для специалистов бесплатное, при наличии

ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО БИЛЕТА