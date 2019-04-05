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Мероприятия

Обновлён список участников мероприятия

На сайте мероприятия обновлён предварительный список участников выставочной программы

Обращаем ваше внимание,
до открытия выставки осталось 3 месяца и в данный момент продолжается формирование экспозиции!

Приходите 25-28 июня в КВЦ «Экспофорум» на выставку «Энергетика и электротехника - 2019» и
пообщайтесь без посредников с производителями энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий
из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Польши и Турции.

Напомним,
посещение выставочной экспозиции для специалистов бесплатное, при наличии
ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО БИЛЕТА

Компания: Выставочное объединение "РЕСТЭК"

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