Более 100 стандартов для работы с СПГ разработают до 2023 года

Более 100 стандартов для работы с сжиженным природным газом (СПГ) разработают до 2023 года в рамках программы по стандартизации в нефтегазовой отрасли. Документ утвержден Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и ПАО «Газпром» в рамках V Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Специальная программа по стандартизации направлена на развитие технологий и техники в области нефтепереработки, нефтехимии, переработки и сжижения природного газа, в том числе, на платформах гравитационного типа. Подписи под документом поставили заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, руководитель Росстандарта Алексей Абрамов и заместитель председателя правления «Газпрома», председатель ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность» Виталий Маркелов.

Программа охватывает 11 направлений в области проектирования, строительства и эксплуатации объектов СПГ, а также отдельный раздел, посвященный судам-газовозам и смежной тематике. До 2023 года должны быть разработаны ГОСТы на установки по производству СПГ, хранилища, средства отгрузки и транспортировки, установки регазификации. Новые стандарты также введут обязательные требования по охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности при работе с СПГ.

В рамках программы предложен комплексный подход к решению задач, связанных с проектами по производству сжиженного природного газа. Это также поможет в развитии смежных производственных отраслей по разработке и внедрению новых технологий, оборудования и конструкционных материалов, необходимых для производства и поставок СПГ в России.

Решение о разработке программы было принято в октябре 2016 года на заседании межведомственной рабочей группы по импортозамещению в российском ТЭК и по развитию отечественного нефтегазового комплекса.

Стандарты обеспечивают качество выпускаемой продукции и услуг, безопасность и комфорт жизни, работы и досуга человека. Но для того, чтобы национальная стандартизация отражала как можно больше лучших практик и передовых решений, в разработке таких стандартов должны участвовать национальные бизнес-лидеры. Отраслевые эксперты, инженеры, метрологи смогут поставить актуальную задачу в своей области и предложить верное решение. Подписание соглашения как раз направлено на сближение национальной системы стандартизации и лучших корпоративных практик

- сообщил замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

Сегодня мы вплотную подошли к созданию экосистемы национальной стандартизации с понятными и прозрачными правилами разработки стандартов для всех участников. Новые стандарты должны закреплять решения и технологии, которые помогут предприятиям быстро повышать свою конкурентоспособность. А национальная стандартизация сможет быстрее реагировать на запросы рынка. При этом проверка соответствия этим требованиям позволит задать новую планку качества жизни даже в таких труднодоступных регионах, как Арктика

– отметил Алексей Абрамов.

Программа стандартизации в области СПГ становится первым шагом к сближению национальной и корпоративной стандартизации и в этом смысле является экспериментальной. Это не только расширит и усилит национальную систему. Закрепление и тиражирование уникального арктического опыта в национальных стандартах нового поколения способно обеспечить полноценное участие России в международной стандартизации.