Глава Республики Коми поблагодарил "МРСК Северо-Запада" за качественную работу в зимний период

Повышение надёжности электроснабжения в период пиковых нагрузок обсудили генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу «Россети») Артём Пидник и Глава Республики Коми Сергей Гапликов в рамках рабочей встречи на V Международном арктическом форуме (МАФ) «Арктика - территория диалога» в Санкт-Петербурге.

Артём Пидник отметил, что благодаря новым подходам к подготовке и управлению объектами сетевой инфраструктуры в период пиковых нагрузок компании, несмотря на аномальную непогоду, удалось не допустить отключения системообразующих линий и массового погашения потребителей.



Аномально тёплый декабрь прошлого года и обильные снегопады в регионе привели к образованию на линиях электропередачи льда и так называемой снежной «рубашки». Чтобы не допустить нарушения электроснабжения потребителей из-за схлёста проводов, специалисты «Комиэнерго» проводили внеочередные обходы линий, задействовав все бригады и технику, и освобождали провода от налипшего снега.

«Хочу поблагодарить энергетиков за самоотверженный труд. Несмотря на все сложности при ликвидации технологических нарушений в этот зимний период специалисты ПАО «МРСК Северо-Запада» сработали качественно и оперативно. А реализованные энергетиками меры позволили электросетевому комплексу решить ключевую задачу по обеспечению надёжного и качественного электроснабжения потребителей без оглядки на внешние факторы», – отметил Сергей Гапликов.

Также Артём Пидник и Сергей Гапликов отметили необходимость системного подхода к развитию электросетевого комплекса Республики Коми.