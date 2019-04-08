Глава Росатома А. Лихачёв принял участие в панельной секции "Северный морской путь - ключ к развитию российской Арктики" Форума "Арктика-территория диалога"

9 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге генеральный директор Госкорпорации «Росатом» принял участие в панельной секции «Северный морской путь - ключ к развитию российской Арктики», которая прошла в рамках V Международного арктического форума «Арктика-территория диалога».

Участие в панельной секции также приняли: Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства РФ; Александр Козлов, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики; Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Александр Цыбульский, губернатор Ненецкого автономного округа; Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области; Игорь Орлов, губернатор Архангельской области; Леонид Михельсон, председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК»; Сергей Франк, генеральный директор, председатель правления, ПАО «Совкомфлот»; Пак Хын Кён, посол по вопросам международного сотрудничества в Арктике Министерства иностранных дел Республики Корея и другие. Модератором сессии выступил ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев.

Участники секции обсудили ключевые подходы к развитию Северного морского пути (СМП) как масштабного транспортно-логистического проекта национального масштаба. В частности, предметом дискуссии стали пути решения целевой задачи по развитию СМП, сформулированной Президентом РФ Владимиром Путиным: довести к 2024 году грузопоток по арктической трассе до 80 млн тонн.

Так, к примеру, Максим Акимов отметил, что сейчас вообще качественно меняется общее восприятие Арктики. «Растет понимание и уверенность, что это один из наиболее востребованных и динамично развивающихся регионов страны и мира. Драйверами изменения Арктики становятся, с одной стороны, ресурсные проекты, а с другой - обеспечивающие их динамику программы строительства атомного ледокольного флота, модернизация портовой и навигационной инфраструктуры», - сказал он. Он отметил важность для развития СМП роста транспортной базы, привлечения транзитных грузов.

Алексей Лихачёв заявил, что принятие закона о наделении Росатома функциями единого инфраструктурного оператора Северного морского пути стало для госкорпорации одним из важнейших результатов прошлого года. Процедура разделения полномочий между Минтрансом и Росатомом завершена, и управление Севморпутем теперь строится на принципе «двух ключей» - за нормативное регулирование отвечает Минтранс, а за коммерческие и хозяйственные функции – Росатом. Он также подчеркнул, что на Росатом возложена ответственность за реализацию Федерального проекта «Северный морской путь», который входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Благодаря строящимся атомным ледоколам и намеченному развитию инфраструктуры в 2024 году грузооборот самой северной морской транспортной магистрали страны может составить даже 92,6 млн тонн. А. Лихачёв назвал этот уровень «промежуточным финишем», спрогнозировав, что в 30-х годах грузопоток можно довести до уровня 110-120 млн. тонн в год.

Также он упомянул работы по запуску строительства ледокола нового поколения «Лидер» на судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке. Это будет ледокол мощностью 120 МВт, то есть вдвое больше, чем те, что строятся сейчас. В перспективе – расширение линейки «Лидера» до трех ледоколов. «Лидер» мы планируем использовать, прежде всего, на восточном направлении Севморпути, для транспортировок в направлении Китая, Японии, Южной Кореи. Отмечу также, что в строительстве новых универсальных ледоколов мы готовимся впервые использовать принцип смешанного финансирования: из федерального бюджета выделяется только 50% требуемых средств» - заявил А.Е. Лихачёв.

Подводя итог, Алексей Лихачёв отметил, что создание инфраструктурного оператора СМП – это логичный шаг на современном этапе развития Арктики, где появляется все больше проектов по добыче ресурсов: «Создание оператора позволит наконец работать «в одно окно», объединит усилия государства и бизнеса по более эффективному использованию такой важной транспортной артерии, как Северный морской путь».

Для справки:

Росатом выступает партнером проведения V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Его главная тема – «Арктика. Океан возможностей». Форум завершит свою работу 10 апреля.

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум «Арктика – территория диалога» состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Деловая программа Форума в этом году разделена на три основных глобальных направления – треки «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие». Кроме того, в нулевой день Форума пройдет Молодежный день. Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

7-8 апреля на атомном ледоколе «50 лет Победы» Росатомфлота прошло выездное мероприятие для участников V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Гости атомохода посетили производственно-технологический комплекс завода «Ямал-СПГ» в п. Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ), а затем обсудили перспективы развития Северного морского пути (СМП) на круглом столе «Перспективы развития Северного морского пути». Мероприятие было организовано при поддержке Госкорпорации «Росатом» и прошло в реальных условиях зимне-весенней навигации в акватории Обской губы Карского моря.



Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»