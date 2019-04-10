ISO-NE оценил динамику цен на электроэнергию в феврале 2019 г.

По данным независимого системного оператора штатов Новой Англии11 ISO New England (ISO-NE), средняя стоимость электроэнергии в феврале 2019 г. по сравнению с февралем 2018 г. снизилась на 10% на рынке на сутки вперед (Day-Ahead Energy Market) и не изменилась на балансирующем рынке (Real-Time Energy Market).

По типам объектов генерации в феврале 2019 г. так же, как и в январе 2019 г., на первом месте по объему выработки оказались газовые ТЭС с примерно 42%, на втором – АЭС с 35%. Ресурсы ВИЭ-генерации, куда входят ветропарки, солнечные станции и генерирующие установки на биотопливе, обеспечили около 12% выработки, ГЭС – около 11%.

Импорт электроэнергии из соседних регионов составил 2 046 ГВт*ч, за счет ресурсов Demand Response было обеспечено снижение объема потребления на 0,9 ГВт*ч.

Официальный сайт ISO-NEwswire

11 Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.