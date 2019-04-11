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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Канадский IESO будет проводить ежегодные аукционы на поставку мощности

Канадский IESO будет проводить ежегодные аукционы на поставку мощности

10 апреля 2019, 16:20
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: IESO
Отрасль: Электроэнергетика 

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Независимый системный оператор канадской провинции Онтарио IESO (Independent Electricity System Operator) с конца 2022 г. начнет проводить ежегодные аукционы на поставку мощности (Incremental Capacity Auction, ICA) со сроком поставки на три с половиной года вперед.

Участники ICA – генерирующие компании, потребители с ценозависимым снижением потребления (Demand Response) и внешние поставщики электроэнергии и мощности (из соседних провинций либо США) – получат плату за готовность и способность обеспечить в будущем требуемый объем мощности в определенные часы. Согласно правилам ICA, системный оператор будет проводить базовый аукцион на поставку мощности ежегодно.

Аукционы заменят использовавшиеся в последнее десятилетие механизмы, как правило, директивного характера, которые действовали для определенных категорий энергоресурсов (таких, как ВЭС и СЭС) и обеспечивались 20-летними договорами купли-продажи электроэнергии. Хотя такие долгосрочные обязательства способствовали обновлению структуры генерации в провинции, они при этом не обладают достаточной гибкостью при решении задач IESO по управлению энергосистемой в условиях неожиданных и быстрых изменений.

Внедрение ICA является одним из этапов фундаментальных изменений на электроэнергетическом рынке Онтарио. По расчетам IESO, аукционы обеспечат экономию средств потребителей на сумму около $ 3,4 млрд в течение десяти лет с момента запуска.

Официальный сайт IESO

Компания: АО "СО ЕЭС"

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