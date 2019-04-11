Канадский IESO будет проводить ежегодные аукционы на поставку мощности

Независимый системный оператор канадской провинции Онтарио IESO (Independent Electricity System Operator) с конца 2022 г. начнет проводить ежегодные аукционы на поставку мощности (Incremental Capacity Auction, ICA) со сроком поставки на три с половиной года вперед.

Участники ICA – генерирующие компании, потребители с ценозависимым снижением потребления (Demand Response) и внешние поставщики электроэнергии и мощности (из соседних провинций либо США) – получат плату за готовность и способность обеспечить в будущем требуемый объем мощности в определенные часы. Согласно правилам ICA, системный оператор будет проводить базовый аукцион на поставку мощности ежегодно.

Аукционы заменят использовавшиеся в последнее десятилетие механизмы, как правило, директивного характера, которые действовали для определенных категорий энергоресурсов (таких, как ВЭС и СЭС) и обеспечивались 20-летними договорами купли-продажи электроэнергии. Хотя такие долгосрочные обязательства способствовали обновлению структуры генерации в провинции, они при этом не обладают достаточной гибкостью при решении задач IESO по управлению энергосистемой в условиях неожиданных и быстрых изменений.

Внедрение ICA является одним из этапов фундаментальных изменений на электроэнергетическом рынке Онтарио. По расчетам IESO, аукционы обеспечат экономию средств потребителей на сумму около $ 3,4 млрд в течение десяти лет с момента запуска.

Официальный сайт IESO