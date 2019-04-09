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Инновации (разработки)

Корпуса металлические ЩУРН IP54 IEK® с окном - для защиты оборудования и учета показаний счетчика

Корпуса металлические ЩУРН IP54 IEK® с окном - для защиты оборудования и учета показаний счетчика

10 апреля 2019, 09:10
Рубрика: Инновации
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP представляет новые влагозащищенные корпуса учетно-распределительных щитов ЩУРН IP54 IEK® c окном для снятия показаний счётчика.

Прочные металлические корпуса ЩУРН IP54 IEK® с окном одновременно выполняют роль шкафов учёта и распределения, надежно защищая установленное оборудование на промышленных и коммерческих объектах, в жилых и общественных зданиях, в частной застройке и на строительных площадках.

Особенности конструкции корпусов ЩУРН IP54 IEK® с окном:

Ударопрочное герметичное окно для удобства снятия показаний счетчика.

Универсальная монтажная панель под счетчик позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных или трехфазных счетчиков.

Защитная раздельная фальш-панель исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия, а также позволяет пломбировать вводной аппарат без ограничения доступа к групповым аппаратам.

Технические характеристики корпусов ЩУРН IP54 IEK® с окном:

  • Тип исполнения: навесной.
  • Номинальный ток: 125 А.
  • Степень защиты: IP54, IK06.
  • Климатическое исполнение: У2.
  • Температура эксплуатации: от −40 до +40 °С.
  • Цвет: серый (RAL7035).
  • Расположение и количество вводных отверстий: снизу 3 шт.

Компания: Группа компаний IEK

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