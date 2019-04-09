Корпуса металлические ЩУРН IP54 IEK® с окном - для защиты оборудования и учета показаний счетчика

Совершенствуйтесь вместе
10 апреля 2019, 09:10
Рубрика: Инновации
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP представляет новые влагозащищенные корпуса учетно-распределительных щитов ЩУРН IP54 IEK® c окном для снятия показаний счётчика.
Прочные металлические корпуса ЩУРН IP54 IEK® с окном одновременно выполняют роль шкафов учёта и распределения, надежно защищая установленное оборудование на промышленных и коммерческих объектах, в жилых и общественных зданиях, в частной застройке и на строительных площадках.
Особенности конструкции корпусов ЩУРН IP54 IEK® с окном:
Ударопрочное герметичное окно для удобства снятия показаний счетчика.
Универсальная монтажная панель под счетчик позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных или трехфазных счетчиков.
Защитная раздельная фальш-панель исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия, а также позволяет пломбировать вводной аппарат без ограничения доступа к групповым аппаратам.
Технические характеристики корпусов ЩУРН IP54 IEK® с окном: