Корпуса металлические ЩУРН IP54 IEK® с окном - для защиты оборудования и учета показаний счетчика

IEK GROUP представляет новые влагозащищенные корпуса учетно-распределительных щитов ЩУРН IP54 IEK® c окном для снятия показаний счётчика.

Прочные металлические корпуса ЩУРН IP54 IEK® с окном одновременно выполняют роль шкафов учёта и распределения, надежно защищая установленное оборудование на промышленных и коммерческих объектах, в жилых и общественных зданиях, в частной застройке и на строительных площадках.

Особенности конструкции корпусов ЩУРН IP54 IEK® с окном:

Ударопрочное герметичное окно для удобства снятия показаний счетчика.

Универсальная монтажная панель под счетчик позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных или трехфазных счетчиков.

Защитная раздельная фальш-панель исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия, а также позволяет пломбировать вводной аппарат без ограничения доступа к групповым аппаратам.

Технические характеристики корпусов ЩУРН IP54 IEK® с окном: