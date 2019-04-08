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Модернизация

МОЭСК увеличит трансформаторную мощность подстанции "Шаховская" на 65%

МОЭСК увеличит трансформаторную мощность подстанции Шаховская на 65%

10 апреля 2019, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») до конца текущего года увеличит трансформаторную мощность подстанции 110/35/10 кВ «Шаховская» более чем на 65 % путем замены трансформаторов Т-1 и Т-2 по 15 МВА каждый на более мощные по 25 МВА.

На сегодняшний день энергетики компании уже смонтировали и ввели в работу трансформатор мощностью 25 МВА, увеличив мощность подстанции с 30 МВА до 40 МВА.

Ранее в рамках инвестиционной программы МОЭСК, направленной на повышение надежности электроснабжения потребителей, специалисты провели полную замену оборудования распределительных устройств 110, 35 и 10 кВ. На ПС «Шаховская» в ходе реконструкции установлено новое, современное оборудование, гарантированный срок службы которого составляет более 25 лет.

ПС 110 кВ «Шаховская» введена в строй в 1962 году и является ключевым питающим центром для потребителей электрической энергии г.о. Шаховская.

«В результате проводимой модернизации подстанции повышен уровень надежности и бесперебойности поставок электроэнергии. Поэтапная реконструкция позволяет не только произвести выдачу мощности по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения, но и обеспечивает резерв для планируемого властями прироста нагрузки по городскому округу Шаховская на перспективу», - отметил Дмитрий Битней, директор филиала «Западные электрические сети».

Компания: ПАО "МОЭСК"

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