МОЭСК увеличит трансформаторную мощность подстанции "Шаховская" на 65%

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») до конца текущего года увеличит трансформаторную мощность подстанции 110/35/10 кВ «Шаховская» более чем на 65 % путем замены трансформаторов Т-1 и Т-2 по 15 МВА каждый на более мощные по 25 МВА.

На сегодняшний день энергетики компании уже смонтировали и ввели в работу трансформатор мощностью 25 МВА, увеличив мощность подстанции с 30 МВА до 40 МВА.

Ранее в рамках инвестиционной программы МОЭСК, направленной на повышение надежности электроснабжения потребителей, специалисты провели полную замену оборудования распределительных устройств 110, 35 и 10 кВ. На ПС «Шаховская» в ходе реконструкции установлено новое, современное оборудование, гарантированный срок службы которого составляет более 25 лет.

ПС 110 кВ «Шаховская» введена в строй в 1962 году и является ключевым питающим центром для потребителей электрической энергии г.о. Шаховская.