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Законотворчество (постановления)

"О признании заявителя победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области"

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее – Основные положения), приказом Минэнерго России от 28 февраля 2019 г. № 177 «О проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области», а также на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика от 4 апреля 2019 г. № 09-529-пр , Минэнерго России признает победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области общество с ограниченной ответственностью «Фортум-Новая Генерация»» (далее – ООО «ФНГ»).

Результаты сводного рейтинга заявителей по итогам проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Вологодской области:

Наименование заявителей – участников конкурса

Рейтинг заявителя

Значения составляющих сводного рейтинга

Д

Ir

1.

ООО «ФНГ»

4 780,36

4 780 359 687,99

0,00

где:

Д - размер денежных средств, указанных в заявке на участие в конкурсе, которые заявитель обязуется в случае признания его победителем конкурса предложить в оферте, направляемой кредиторам заменяемого гарантирующего поставщика, в счет уступки их требований по оплате всей или части суммы задолженности, указанной в абзаце двенадцатом пункта 207 Основных положений, рублей;

Ir - штрафной индекс, который равен 1000 в случае внесения сведений о заявителе в реестр недобросовестных участников конкурсов или 0 в случае отсутствия сведений о заявителе в указанном реестре

Компания: Министерство энергетики РФ

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