"О признании заявителя победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области"

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее – Основные положения), приказом Минэнерго России от 28 февраля 2019 г. № 177 «О проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области», а также на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика от 4 апреля 2019 г. № 09-529-пр , Минэнерго России признает победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области общество с ограниченной ответственностью «Фортум-Новая Генерация»» (далее – ООО «ФНГ»).

Результаты сводного рейтинга заявителей по итогам проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Вологодской области:

№ Наименование заявителей – участников конкурса Рейтинг заявителя Значения составляющих сводного рейтинга Д Ir 1. ООО «ФНГ» 4 780,36 4 780 359 687,99 0,00

где:

Д - размер денежных средств, указанных в заявке на участие в конкурсе, которые заявитель обязуется в случае признания его победителем конкурса предложить в оферте, направляемой кредиторам заменяемого гарантирующего поставщика, в счет уступки их требований по оплате всей или части суммы задолженности, указанной в абзаце двенадцатом пункта 207 Основных положений, рублей;

Ir - штрафной индекс, который равен 1000 в случае внесения сведений о заявителе в реестр недобросовестных участников конкурсов или 0 в случае отсутствия сведений о заявителе в указанном реестре