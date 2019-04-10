Окончание реконструкции морского порта Певек на Чукотке запланировано на 2019 год

Власти Чукотского автономного округа намерены в этом году завершить работу по реконструкции морского порта Певек. Об этом в среду сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС губернатор региона Роман Копин в кулуарах V Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Реконструкция порта начинается в этом году по государственной программе "Развитие транспортной системы РФ". Срок окончания работ не назывался.

"Мы в этом году рассчитываем совместно с Минтрансом РФ завершить реконструкцию в морпорту Певек, что подготовит порт к усиленной навигации", - сообщил собеседник агентства.

Помимо Певека, в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы РФ" в 2020 году запланирована реконструкция еще одного морского порта на Чукотке - Беринговского. Предполагается, что грузооборот региона после модернизации двух портов увеличится в пять раз.

V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. В 2019 году форум посвящен теме "Арктика. Океан возможностей". Организатор - Фонд "Росконгресс". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством.

ТАСС