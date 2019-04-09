Осциллограф АКИП-4126Е – меньше да лучше!

Компания «Прист» — постоянный участник выставки «Энергетика и электротехника» ПРЕДСТАВЛЯЕТ новую линейку осцилографов АКИП-4126Е, состоящей из трех 2-канальных моделей.

Новая серия представлена тремя моделями с двумя входными каналами, полосы пропускания: 100 МГц (АКИП-4126/1Е ), 200 МГц (АКИП-4126/2Е ) и 350 МГц (АКИП-4126/3Е ). Максимальная частота дискретизации составляет 2 ГГц и делится между активными входными каналами осциллографа. Разрядность АЦП по вертикали составляет 8 бит (до 11 бит в режиме увеличенного разрешения HiRes), память на каждый канал 14 МБ (28 МБ при объединении).

В новой серии реализована усовершенствованная технология SPO (Super Phosphor Oscilloscope). Использование этой передовой технологии позволило увеличить скорость обновления до 110.000 осциллограмм в секунду в обычном режиме сбора данных и до 400.000 в режиме сегментированной развертки. Помимо увеличенной скорости обновления экрана эта технология дает 256 (!) уровней интенсивности свечения луча, что обеспечивает при отображении сигнала яркостную или цветовую градацию частоты разверток в зависимости от частоты их повторения. Технология SPO позволяет обнаружить редкие события, аномалии и вариации в сигнале (модуляция яркости). Как результат - максимально «живое» и достоверное отображение сигнала на экране.

Осциллографы АКИП-4126Е имеют минимальный в своем классе коэффициент отклонения (Коткл. от 500 мкВ/дел), усовершенствованную аппаратную схему синхронизации, а также высокую стабильность запуска системы сбора данных с ультранизким уровнем собственного джиттера.

Новая серия АКИП-4126Е получила ряд дополнительных функциональных возможностей: амплитудно-частотный анализ (построение диаграмм Боде), режим поиска событий в сигнале, опциональный интерфейс Wi-Fi и дистанционное управление с ПК или мобильных устройств через веб-браузер. В базовой версии осциллограф поддерживают возможность декодирования и синхронизации по протоколам передачи данных: I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN. Кроме этого, имеется возможность установки опций 16-канального логического анализатора и функционального генератора до 25 МГц (внешний опциональный модуль).

Модели оснащены цветным TFT-дисплеем с диагональю 17,8 см (SVGA, 8х14 дел), разрешение 800х480. Осциллографы имеют широкий набор инструментов измерения и анализа (автоматические измерения, математические функции, курсорные вычисления), а также удобный пользовательский интерфейс. Стандартно предусмотрены интерфейсы внешнего управления: USB (host/device), LAN, Синхровыход (BNC), выход «Годен/ Негоден» (BNC).

Особенности и ключевые преимущества:

• Максимальная частота дискретизации и: 2 ГГц

• Длина памяти: 14 МБ на канал, 28 МБ при объединении каналов

• Высокая скорость сбора данных: до 110.000 осц./сек (до 400.000 осц./сек в режиме сегментированной развертки).

• Расширенное меню синхронизации и запуска сбора данных (9 видов, в т.ч. HDTV)

• Сегментированная память: до 80.000 сегментов (с отображением межсегментного времени).

• Амплитудно-частотный анализ, построение диаграмм Боде: до 120 МГц, минимальная полоса анализа 500 Гц, максимальное число точек – 500.

• Режим “поисковой машины” - поиск событий в отображаемом сигнале, по условиям заданным пользователем. Каждое найденное событие помечается маркером.

• Режим HISTORY – запись и обратное воспроизведение осциллограмм для обнаружения предыдущих аномалий (прокрутка назад во времени).

• Автоизмерения (38 параметров) и курсорные измерения (ΔU; ΔT; 1/ΔT).

• Расширенные функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt), извлечение кв. корня (√).

• Режим БПФ на интервале 1М точек.

• Статистическая обработка результатов измерений.

• Цифровая растяжка (zoom), допусковый контроль (тест по маске).

• Интерполяция SinX/x, режим Х-Y.

• Синхронизация и декодирование: I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN.

• USB-WIFI адаптер – опция.

• Осциллограф смешанных сигналов (16 цифровых каналов) – опция.

• Генератор сигналов (функциональный + СПФ) – опция; частота дискретизации 125 Мвыб/с, диапазон до 25 МГц (синус), разрешение 1 мкГц. 45 формы сигнала. Разрядность ЦАП 14 бит, Длина памяти для произвольной формы - 16000 точек. Выходной уровень до 1,5 Впик (50 Ом).

• Дистанционное управление через веб-браузер.

Если вас заинтересовали новинки от компании ПриСТ,

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25-28 июня (СПб, КВЦ "Экспофорум", павильон F)

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