"Россети" проведут встречи с производителями оборудования с 15 по 17 апреля

«Партнерские дни» для российских и зарубежных производителей и поставщиков электротехнической продукции пройдут в штаб-квартире компании «Россети» с 15 по 17 апреля. Мероприятие состоится в рамках Международного форума «Электрические сети-2019», участие в нем примут более 40 компаний-партнеров форума.

Целью «Партнерских дней» является демонстрация и тестирование оборудования, применяемого в проектах, связанных с цифровой трансформацией отрасли, а также дальнейшее укрепление и расширение контактов с производителями.

Новейшие разработки и оборудование представят Госкорпорация «Ростех», Электротехнический завод «Энергомера», НПП «ЭКРА», ПиЭлСи Технолоджи, «Таврида Электрик», УК «Гидромонтаж», Гофросталь, ЗЭТО, ИНКОТЕКС-СК, SIEMENS, ОЭК, SCHNEIDER Electric, НПО "МИР", ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ, Инновационный центр «Сколково», ЭМА, ГК «Электрощит» – ТМ Самара, Форэнерго, Центр 2М, Матрица, CAMLIN, Группа ПОЛИПЛАСТИК, Москабельмет, Авиационные роботы, НПО "Стример", Cisco, Phoenix Contact RUS, Энертэкс, НПП "ЭИС", РТСофт, Электронмаш, Людиновокабель, НПФ Механотроника РА, Энергоальянс и СуперОкс.

На встрече с производителями руководство компании «Россети» обсудит вопросы цифровой трансформации электроэнергетической отрасли, в том числе потребности и технические требования компании к новейшим информационным системам, программному обеспечению, устройствам связи и системам кибербезопасности.

Международный форум «Электрические сети» и «Партнерские дни» предусматривают поддержку, развитие и внедрение на объектах группы «Россети» конкурентоспособных идей, инновационных продуктов и технологий для электросетевого комплекса.

Место проведения: ПАО «Россети», г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Контакты:

Огурцова Юлия

Менеджер по работе с партнерами Grata adv

Моб. +7 926-150-17-77

Компания «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Контакты:

Департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети»

Заместитель начальника управления Екатерина Петрова

Моб. +7 916 209-56-05; E-mail: Petrova-EV@rosseti.ru

Международный форум «Электрические сети» - ключевое событие в электроэнергетике для демонстрации новейшего оборудования и технологий, обмена идеями и инновационными разработками для их дальнейшего внедрения в электросетевой комплекс страны и формирования единой технической политики. Ежегодно российские и международные отраслевые лидеры обсуждают перспективы и глобальные тренды развития современной «умной энергетики», основные этапы построения интеллектуальной сетевой инфраструктуры и необходимые для этого изменения нормативно-законодательной базы.

Цель Форума - обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и поиск новых решений по созданию цифрового электросетевого комплекса и развитию промышленности России, в целом.

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