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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

В разделе Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ доступна новая информация

В разделе Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ доступна новая информация

10 апреля 2019, 11:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B3
Отрасль: Электроэнергетика 

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В разделе Национального исследовательского комитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» доступна новая информация.

Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о НИК РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).

В разделе НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» доступна актуальная информация по направлениям исследований НИК, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

Новые материалы:

  • статья Воденникова Д.А., Жилкиной Ю.В. «Conditions of The Electric Power Line Operation in the Afforestation Regions» в журнале «Aspects in Mining & Mineral Science» (USA), №2(4), 2019. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

Компания: РНК СИГРЭ

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