Видеорепортаж и интервью по итогам Cabex 2019

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Портал RusCable.Ru продолжает публиковать материалы по итогам главного делового события кабельной промышленности – 18-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex. На протяжении трех насыщенных событиями дней, с 19 по 21 марта, в двух павильонах КВЦ «Сокольники» (г. Москва), сотрудники нашего портала практически без перерыва общались со специалистами отрасли: руководителями различных направлений, производителями кабельной продукции, а также с производителями материалов и оборудования для кабельной промышленности.

Евгения Гусева, Сергей Мичкин, Александр Дементьев, задали участникам наших интервью самые насущные и актуальные вопросы, затрагивающие как общие тематики, так и конкретные аспекты в работе интервьюируемых компаний. На что получили интересные, развернутые и, в чем то, эксклюзивные ответы от организаций, пожелавших принять участие в серии интервью: «Холдинг Кабельный Альянс», ГК «Москабельмет», Калужский кабельный завод, КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», «Камский кабель», WINLONG, Xinming, «Марпосадкабель», «СмоленскЭлектроКабель», Mixer Compounds. Итогом этого стала разносторонняя и тематически богатая, но в то же время – захватывающая и глубокая серия видео-интервью, которую мы опубликовали для свободного просмотра в разделе портала «ВИДЕО» и на официальном канале RusCable.Ru на платформе YouTube.

Первыми, перед объективами наших видеокамер, выступили представители «Холдинга Кабельный Альянс», одного из ведущих предприятий кабельной промышленности, объединяющего в своем составе три завода — «Электрокабель» Кольчугинский завод», «Сибкабель», «Уралкабель». Холдинг широко известен среди потребителей КПП, а его продукция массово востребована у самых крупных и именитых заказчиков. «ХКА» входит в тройку лидеров промышленности по объемам переработки меди среди производителей России и стран СНГ. Предприятие также принимает активное участие в ключевых событиях и мероприятиях кабельного рынка, ведет работу в составе отраслевых ассоциаций и вносит ощутимый вклад в борьбу с контрафактной и некачественной продукцией. Так как Холдинг представляет сочетание крупных предприятий, задачи которых варьируются и отличаются собственными условиями, которые поставлены для достижения синергии в рамках всей деятельности компании, мы не стали ограничиваться одним интервью, а задали наши вопросы ее ключевым представителям и руководителям важнейших направлений.

Андрей Хмурович, директор по продажам «ХКА», рассказал нашему интервьюеру о том, какие задачи стоят у сотрудников отдела продаж на 2019 год, какие виды продукции были самыми популярными в ушедшем 2018 году и о том, сталкивается ли компания с любителями кабеля, сделанного по ТУ и как с ними работает:

Технический директор «Холдинка Кабельный Альянс», Алексей Саушкин, коротко, но по-существу сформировал ответы на вопросы о качестве поставляемых материалов для производства КПП, планах по техперевооружению заводов на 2019 год.





Мы не упустили возможность, поздравив весь коллектив завода «Электрокабель» Кольчугинский завод» и лично его директора – Владимира Иванова, с юбилеем предприятия, когда общались с ним на вопросы о планах предприятия по выпуску продукции в 2019 году; производстве КПП в соответствии ГОСТ; присутствии контрафакта на кабельном рынке и методах борьбы с его распространением.





Во время своего визита с экскурсией на один из ключевых заводов России — «Уралкабель», делегация портала не получила возможности побеседовать под запись с директором предприятия Евгением Суходоевым. Однако, результатом поездки стал крупный репортаж с площадки завода в Екатеринбурге, где мы ознакомились с его внушительной историей (сумев даже прикоснуться к ее живому наследию), а также узнали о его достижениях и успехах в настоящем времени, увидев воочию всю производственную цепочку поистине неординарного предприятия. Репортаж «Завод «Уралкабель»: адаптация и синегрия на благо потребителя» опубликован на страницах профессионального Форума RusCable.Ru и доступен для чтения. Восполнить образовавшийся пробел мы смогли во время выставки Cabex-2019, взяв интервью у Евгения Суходоева, в котором мы узнали о том планирует ли «Уралкабель» расширение площадей, как устроен входной контроль качества сырья и не преминули спросить о том, как оценили наш репортаж сотрудники завода.





Алексей Жужин, директор завода «Сибкабель», поведал нашему порталу о том каких успехов достигло предприятие в 2018 году и благодаря чему это стало возможным; о новых достижениях по выпуску шахтных и нефтепогружных марок кабеля, модернизации производства; загруженности и вызовах.





Но настоящим эксклюзивом портала RusCable.Ru стало первое интервью для отраслевого издания генерального директора «Холдинга Кабельный Альянс» – Аркадия Рудого. Четыре года назад он пришел в кабельную промышленность из металлургической отрасли, но уже успел стать одной из самых заметных фигур в кабельном сообществе. О планах ХКА, важнейших управленческих задачах, жестком стиле руководства, проекте «Кабель без опасности» и подстаканниках для РЖД генеральный директор медиахолдинга и читайте в интервью «Аркадий Рудой: «Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель».



В следующем интервью мы пообщались с генеральным директором ГК «Москабельмет», Павлом Моряковым, в ходе которого он рассказал о главной новинке в продуктовой линейке компании - ТЭВОКС Рв. Он подробно раскрыл главные особенности новинки, определив ключевого потребителя новой марки — для кого создан этот кабель. Также речь шла о применении алюминиевых сплавов в производстве кабеля, об успехах группы компаний в плане экспорта, а также о штрихкодировании продукции, которое запущено на производстве. А еще о том, почему «Москабельмет» иногда называют кабельным бутиком.





Большое внимание вопросам по борьбе с контрафактной кабельной продукцией мы уделили в интервью с Андреем Исаченко, заместителем генерального директора по организационному развитию завода «Камский кабель». Большой пласт общественной деятельности предприятия в последний период связан с работой по борьбе с фальсификатом. В чем заключаются основные принципы этой работы? Что послужило причиной для развития в данном направлении? Какие результаты были достигнуты? Что планируется в ближайшем времени? Об этом, а также о входном контроле материалов, экспорте продукции и многом другом смотрите в нашем интервью.





Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», встретивший 1 апреля свое 5-летие продолжает активное и стремительное развитие — предприятие уже освоило выпуск всех «классических» силовых кабелей напряжением до 1 кВ, а также быстро осваивает напряжения в 3-6-10 кВ. Дальнейший путь завода лежит в производстве более технологически сложных и высоко маржинальных марок кабельной продукции. О том, что для этого делается нашему порталу рассказал директор по производству «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Егор Черемисин: о развитии переработки меди, создании собственной лаборатории; оборудовании для производства кабеля, модернизации существующих линий, а также о «Кабельном Trade-In» и о многом другом.





Подробнее тему оборудования для кабельной промышленности мы затронули в интервью с его производителями. В прошлом году наши сотрудники посетили предприятие WINLONG (Шанхай, Китай) и сделали по итогу поездки большой репортаж. Этот материал имел большой успех у читателей – как устроен завод, как на нем работают наши соотечественники. Конечно, мы не могли не взять интервью на выставке Cabex у руководителя экспортного отдела компании WINLONG Сергея Брехера. Поговорили о том, что изменилось в компании с последнего визита, какую продукцию везет Китай в Россию и почему этот производитель становится все популярнее, о вакансиях WINLONG (для русско- и англоговорящих) и об участии в тематической выставке Wire Russia уже в июне этого года в Москве.





О сервисном обслуживании китайского оборудования в России, развитии публичности зарубежной компании для рынка СНГ, успехах выставки Wire China 2018 рассказал Данил Смирнов, коммерческий директор компании Xinming. Кстати, производственный комплекс компании, расположенный в пригороде Пекина, делегация портала RusCable.Ru тоже посещала, правда еще в 2016 году. Конечно же, тему изменений и новых событий в жизни компании мы не могли не затронуть в интервью с нашим старым знакомым партнером.





Калужский кабельный завод — известный производитель широкого ассортимента кабельной продукции различных исполнений в сегменте низкого напряжения, с 2016 года проводит успешную программу по смене модели производства, ребрендингу и расширению, уверенно и быстро показавая положительные результаты, как в качественных характеристиках выпускаемой продукции, так и во взаимодействии с потребителями. Сегодня завод продолжает активную фазу совершенствования в выпуске новых видов кабельной продукции, применению новых технологий, оптимизирующих эффективность производства. Изменения в компании также затронули и визуальный образ, ее стратегию позиционирования. Подробнее о проделанной работе, результатах, контроле материалов и переориентации производства на выпуск всей продукции в строгом соответствии с действующими ГОСТ рассказал в своем интервью руководитель предприятия Александр Тарасенко.





Сергей Аристархов, коммерческий директор «Марпосадкабель», поговорил с исполнительным директором медиахолдинга «РусКабель» Евгенией Гусевой о своем профессиональном пути и о том, как на него повлиял портал RusCable.Ru; подискутировал о текущем состоянии кабельной промышленности, а также о тенденциях маркетинга и его современных трендах, актуальности продвижения в социальных сетях кабельных заводов.





Специалист активных продаж «СмоленскЭлектроКабель» Василий Андрюшенко, также известный аудитории портала RusCable.Ru под никнеймом Vasmol, поведал о влиянии кабельного Форума на свою профессиональную деятельности и жизнь в целом; о том, как портал помог совершить одну из крупнейших сделок и об истории завода.