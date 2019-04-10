ABB представляет экологичный высоковольтный выключатель AirPlus

Новая технология колонковых выключателей AirPlus™ является экологичной альтернативой продуктам с элегазом (SF₆).

Компания ABB, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, представляет колонковый выключатель LTB 145 кВ AirPlus™, эко-эффективное решение для электроэнергетической отрасли. Колонковый выключатель использует газовую смесь на основе углекислого газа (CO2) в качестве изоляционной и дугогасительной среды вместо SF6. Выключатель сконструирован для защиты электрических сетей и предотвращения перебоев с электроснабжением и способствует снижению вредного воздействия на окружающую среду.

Новый LTB AirPlus™ уменьшает почти на 100% потенциал глобального потепления (ПГП), по сравнению с элегазом. ПГП, выраженный в эквиваленте CO2, измеряет количество тепла, задерживаемого газами в атмосфере в течение 100 лет. Основанный на зарекомендовавшей себя технологии высоковольтных выключателей ABB, LTB AirPlus™ обладает превосходными характеристиками с сохранением тех же габаритов.

«Технология AirPlus™ – это недавнее дополнение к нашей экоэффективной высоковольтной платформе и новый шаг к снижению воздействия на окружающую среду», – сказал Маркус Хаймбах, руководитель бизнес-направления Высоковольтное оборудование в составе подразделения Электрические сети компании АВВ. – В проектах по всему миру мы уже внедрили различные экологически безопасные решения, такие как колоноквые выключатели на напряжение 72,5 кВ и КРУЭ на 170 кВ.».

Технология также доступна для выключателей-разъединителей (DCB), где функция разъединителя интегрирована в выключатель, что обеспечивает высокую надежность оборудования и экономию пространства.

В среднем, температура на Земле поднялась примерно на 0,9°С с конца XIX века. Только за последнее десятилетие скорость таяния ледников в Антарктиде увеличилась в три раза . Таким образом, на предприятиях коммунального хозяйства и в промышленности растет необходимость борьбы с глобальным потеплением. В электроэнергетике элегаз (SF6) повсеместно использовался десятилетиями из-за своих превосходных изоляционных и дугогасительных свойств. Однако он является парниковым газом, и ABB уже давно работает над поиском альтернатив.

Ссылки:

Веб-страница: колонковый выключатель Live Tank - LTB AirPlus™

Веб-страница: окружающая среда и энергоэффективность

Видео: эко-эффективный высоковольтный выключатель

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ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – мировой технологический лидер в области электрических сетей, электрооборудования, промышленной автоматизации, робототехники и электроприводов. Компания работает с заказчиками в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. 130 лет передового опыта позволяет ABB создавать будущее промышленной цифровизации с двумя четкими позициями: энергоснабжение от электростанции до розетки и автоматизация производства от этапа добычи природных ресурсов до производства конечного продукта.

ABB успешно ведет бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 147 000 человек. www.abb.com

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