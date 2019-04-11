Александр Новак: "Для дальнейшей эффективной реализации потенциала российского ТЭК необходимо продолжить работу над созданием привлекательных и комфортных условий развития"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на заседании Правительства Российской Федерации под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева доложил об итогах работы топливно-энергетического комплекса в 2018 году и рассказал об основных задачах на 2019 год.

Открывая заседание, глава российского Правительства отметил, что российский ТЭК работает успешно, по итогам прошлого года производственные показатели снова обновили рекорды.

«В 2018 году для нефтяной отрасли были созданы налоговые режимы, которые позволяют компаниям больше инвестировать в освоение новых месторождений, в добычу трудноизвлекаемых запасов. Кроме того, Россия продолжает сотрудничество со странами ОПЕК по балансировке мирового нефтяного рынка. В Евразийском экономическом союзе начато формирование общих рынков нефти, нефтепродуктов и общего рынка газа. В газовой отрасли продолжается диверсификация экспортных маршрутов: завершена морская укладка газопровода «Турецкий поток», укладка обеих ниток газопровода «Северный поток – 2», выполнен основной объём работ на линейной части газопровода «Сила Сибири», - сказал Дмитрий Медведев.

Александр Новак в ходе доклада сообщил количественные показатели основных отраслей ТЭКа.

«Добыча нефти достигла почти 556 млн тонн в 2018 году, что на 1,7% выше 2017 года. Газ – 725,4 млрд куб.м, на 5% рост составил. Уголь - прирост 6,8%, добыча достигла 439,3 млн тонн. Выработка электроэнергии впервые превысила рост на 1% - это 1,7% и составила 1091,7 млрд кВт*ч», - сказал Министр энергетики.

В нефтяной отрасли в 2018 году было введено 54 месторождения, опережающими темпами росла добыча в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Почти в полтора раза выросла добыча по трудноизвлекаемым запасам, на 13,2% на шельфе. Стратегическая цель России в нефтегазовой отрасли - увеличить долю на мировом рынке СПГ с 8% до 15-20% к 2035 году, а также ускорить газификацию регионов, расширить использование природного газа как газомоторного топлива и производство в секторе нефтегазохимии, поделился планами Александр Новак.

«Россия может производить дополнительно почти 10 млн тонн нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Это может дать более 7 млрд долл. дополнительного не сырьевого экспорта ежегодно и 30-50 млрд долл. дополнительных инвестиций в течении 6-7 лет. Это также гигантский заказ для отечественной промышленности, до 18 тыс. новых технологичных рабочих мест. Уже реализуется «дорожная карта» по развитию нефтегазохимического комплекса, разработанная Минэнерго», - уточнил Министр энергетики.

Александр Новак считает, что необходимо обновить Программу развития угольной промышленности. В планах нарастить добычу к 2025 году до 545 млн тонн, к 2030 году до 590 млн тонн. В электроэнергетике в 2018 году было введено максимальное количество мощностей за последние 4 года – 5 тыс. МВт, в том числе свыше 370 МВт мощностей возобновляемых источников электроэнергии. Успешно пройден осенне-зимний период. К Единой энергетической системе России присоединены Западный и Центральный районы электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия).

«В электроэнергетике запущен механизм привлечения инвестиций в модернизацию ТЭС, будет продолжена работа по переходу регионов на новую модель регулирования системы отношений ценообразования в сфере теплоснабжения по методу «альтернативной котельной». Предстоит решить ряд задач в электросетевом комплексе. Необходимо ввести на законодательном уровне механизм установления долгосрочных и неизменных тарифных решений в электросетевом комплексе, решить проблему неэффективного использования резервов сетевой мощности, провести пересмотр платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, обеспечить справедливое распределение перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе между потребителями», - отметил Министр энергетики.

Для сохранения и дальнейшей эффективной реализации огромного потенциала российского ТЭК необходимо продолжить работу над созданием привлекательных и комфортных условий развития, добавил Александр Новак.

«В январе текущего года была утверждена «дорожная карта» по реализации мер освоения нефтяных месторождений и увеличения добычи нефти в Российской Федерации. Ее реализация повысит отраслевые инвестиции более чем на 600 млрд руб. в год и стабилизирует добычу нефти в долгосрочной перспективе. Такой рост инвестиций обеспечит отечественную промышленность надежным якорным заказом», - подчеркнул Министр энергетики.

Александр Новак напомнил, что в течении 2-3 лет будут подготовлены предложения по дальнейшему внедрению НДД, уже принято решение о завершении налогового маневра, которое позволит достичь более оптимальной структуры нефтепереработки и обеспечит новые инвестиции в данном секторе и смежных отраслях.

«Необходимо продолжить работу по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке при помощи совершенствования экономических механизмов. Подготовлены предложения по донастройке демпфирующего элемента обратного акциза с целью повышения его эффективности и достаточной доходности внутреннего рынка. Приятые Правительством меры показали свою эффективность, удалось зафиксировать рост цен на моторные топлива в пределах инфляции. В настоящее время производится ежедневный мониторинг рынка, ситуация находится на контроле Минэнерго России и ФАС», - поделился планами Министр энергетики.

В завершение доклада Александр Новак подчеркнул, что необходимо продолжить работу по снижению зависимости отраслей ТЭК от иностранных технологий, стимулировать внедрение инновационных и цифровых технологий. Все предложения должны быть отражены в Энергостратегии Российской Федерации до 2035 года, которая подлежит актуализации до конца текущего года.