Энергетики Владимирэнерго повысили надежность электроснабжения потребителей Владимирской области

В рамках выполнения инвестиционной программы энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго» продолжают реконструкцию распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ, от которых запитаны потребители сельских населённых пунктов Владимирской области.

В конце марта текущего года реконструировано около 50 км воздушных линий электропередачи в ряде сельских населённых пунктов: д. Аленино, д. Кипрево, д. Акулово, пос. Красный угол, д. Федоровское, д. Соповские Землянки Киржачского района, д. Быкасово Гороховецкого района, д. Новинки Александровского района, д. Курково и д. Чертково Селивановского района, д. Угор, д. Запрудье и д. Кузьмино Собинского района.

Для повышения надёжности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь голый провод на воздушных линиях электропередачи энергетики заменили на более надежный, долговечный и безопасный – самонесущий изолированный провод большего сечения, а также установили около 1665 железобетонных опор вместо деревянных.

Повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей Владимирской области является приоритетной задачей филиала «Владимирэнерго», и работа по данному направлению будет продолжена.