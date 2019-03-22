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Модернизация

Энергетики завершили капитальный ремонт линии в Западной Якутии

Энергетики завершили капитальный ремонт линии в Западной Якутии

11 апреля 2019, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» завершили капитальный ремонт высоковольтной линии «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск» – единственной магистральной линии, снабжающей электроэнергией населённые пункты вилюйской группы районов.

Бригады Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского районов электрических сетей ЗЭС и подрядные организации заменили 275 опор в деревянном исполнении. На период ремонтных работ действовали резервные Вилюйская, Верхневилюйская, Нюрбинская ДЭС общей установленной мощностью 25,6 МВт. Они обеспечивали электричеством 33 тысячи жителей вилюйской группы районов.

Для потребителей 44 населенных пунктов (42 тысячи человек), не охваченных действием ДЭС, ежедневно с 9.00 до 20.00 вводилось ограничение электроснабжения по согласованному администрациями муниципальных образований и Ростехнадзором графику.

«Капитальный ремонт высоковольтной линии завершен, все ограничения для потребителей сняты. Проведенные работы позволили значительно повысить надёжность электроснабжения вилюйской группы районов», – подчеркнул генеральный директор ПАО "Якутскэнерго" Александр Слоик.

Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Компания: Якутскэнерго

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