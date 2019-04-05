Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" повысил надежность электроснабжения Адыге-Хабльского и Прикубанского районов КЧР

Специалисты Адыге-Хабльской группы подстанций филиала МРСК Северного Кавказа – «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в ГК «Россети») провели плановый ремонт оборудования на подстанции 110 кВ «Садовая», которая снабжает электроэнергией населенные пункты Адыге-Хабльского и Прикубанского районов Карачаево-Черкесии и ряд крупных предприятий в пригороде Черкесска. Питающий центр также является транзитным – через него электроэнергия подается на подстанции «Южная» и «Северная» в республиканской столице.

Все работы были проведены силами пяти специалистов группы подстанций под руководством старшего мастера Алексея Шевченко. Выполнен ремонт практически всего оборудования питающего центра, в том числе трансформаторов Т-1 и Т-2, КРУ-10 кВ, ячеек и секций шин, трансформаторов тока и напряжения, разделителей, трансформатора собственных нужд. При этом были проверены и заменены износившиеся детали, произведены замер уровня и доливка масла.



На питающем центре, который был введен в эксплуатацию в 1983 году, установлены два трансформатора общей мощностью 16,3 МВА. Ежегодно плановый ремонт оборудования подстанции является одним из обязательных мероприятий для надежного и бесперебойного электроснабжения запитанных от нее потребителей, поскольку под влиянием термических, механических, природных и других воздействий энергооборудование теряет свои первоначальные свойства и может прийти в негодность, что, в свою очередь, создает угрозу надежному энергоснабжению потребителей.



Также в течение первого квартала текущего года специалисты Адыге-Хабльской группы подстанций отремонтировали оборудование на питающих центрах 35-110 кВ «Полевая», «Бесленей», «Старокувинская», снабжающих электроэнергией потребителей Адыге-Хабльского, Хабезского и Ногайского районов республики.



Ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ выполнен в рамках реализации ремпрограммы и подготовки энергообъектов филиала МРСК Северного Кавказа – «Карачаево-Черкесскэнерго» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.