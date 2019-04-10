Генеральный директор "Ленэнерго" Андрей Рюмин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

10 апреля 2019 года, генеральный директор ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») Андрей Рюмин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в организацию Чемпионата мира по футболу 2018 года. Награду, присужденную в соответствии с Указом Президента РФ, вручил в Смольном помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Помимо отличной организации работы энергосистемы в период проведения ЧМ-2018 были отмечены трудовые успехи и добросовестная работа Андрея Рюмина на посту руководителя электросетевой компании. Игорь Левитин поблагодарил всех организаторов Чемпионата и отметил, что Петербург подготовил один из лучших стадионов для проведения спортивных мероприятий.

«Перед нами стояла серьезная и ответственная задача – обеспечить надежное электроснабжение не только спортивных, но и всех социальных и инфраструктурных объектов, задействованных в мероприятиях Чемпионата. И мы достойно с ней справились. Такого высокого результата удалось добиться благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса, но прежде всего – благодаря качественной подготовке персонала и слаженной работе всего коллектива энергетиков», – отметил Андрей Рюмин.

Для обеспечения надежного электроснабжения всех объектов, задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу, «Ленэнерго» создало надежную электросетевую инфраструктуру: были построены подстанции 110 кВ «Крестовская» и «Гаванская», оснащенные самым современным оборудованием; для транспортировки электроэнергии построены четыре кабельные линии 10 кВ от подстанции «Крестовская» и две кабельные линии от ТП «Гребная база». Электроснабжение стадиона на Крестовском острове было осуществлено по первой категории надежности, то есть от двух независимых источников питания. Резерв стадиону обеспечили две кабельные линии 110 кВ от подстанции 330 кВ «Василеостровская» до Невской губы Финского залива, соединившие под водой Васильевский и Крестовский острова.

Чтобы обеспечить максимальную готовность к нештатным ситуациям и минимизировать риски технологических нарушений, в период подготовки к Чемпионату «Ленэнерго» провело большое количество противоаварийных тренировок. В дни проведения самого мундиаля на электросетевых объектах круглосуточно дежурили 94 оперативно-выездные бригады, 99 единиц техники. В частности, на стадионе постоянно работали 27 аварийных бригад. Благодаря слаженным действиям персонала сетевой компании удалось обеспечить надежную работу энергосистемы и не допустить ни одного технологического нарушения на объектах, задействованных в Чемпионате.