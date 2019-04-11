Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект об изменении порядка госзакупок

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в контрактную систему в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Документ, инициированный правительством РФ, вносит в законодательство о контрактной системе в сфере государственных закупок ряд изменений, направленных на ускорение закупочных процедур.

Для этого предлагаются существенные нововведения в контрактной системе. Так, предлагается ввести право заказчика заключать контракт со вторым участником конкурентной закупки (без проведения новой закупки) в случае расторжения контракта с победителем, если он нарушил условия контракта. Для недопущения необоснованного занижения цен недобросовестными участниками закупок, не планирующими исполнять обязательства по заключенному контракту, предлагается запретить выплату аванса по контракту в случае, если в результате проведения торгов цена контракта снижена на 25% и более.

Кроме того, законопроектом предусматривается допуск к участию в аукционе по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства только после подтверждения участником наличия необходимого опыта выполнения аналогичных работ. При закупках строительных работ исключается обязанность участника заполнять в заявке множество параметров и характеристик, учитывая, что все они уже содержатся в проекте и по общему правилу не подлежат изменению без соответствующего изменения самого проекта.

При нарушении срока исполнения контракта по строительству по вине подрядчика дается возможность однократного продления срока действия такого контракта по соглашению сторон на срок, не превышающий первоначальный срок действия контракта, исходя из объема и характера невыполненных работ. Предлагается также расширить случаи проведения закупок товаров, работ, услуг за единицу товара, работы, услуги вне зависимости от объекта закупки, если определить объем необходимых товаров, работ, услуг на момент закупки невозможно.

Кроме того, законопроект дает возможность изменить существенные условия контракта в случае его заключения с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). "Это позволит заказчику, в том числе, изменить срок и цену таких контрактов, поскольку в случае с единственным поставщиком заключение нового контракта с другим лицом не представляется возможным или нецелесообразно ввиду риска недостижения цели эффективного расходования бюджетных средств", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом исключается десятидневный срок с момента внесения изменений в план-график закупок до размещения извещения об осуществлении закупки, что позволит ускорить проведение закупки в случае необходимости внесения таких изменений. Предусматривается увеличение порогового значения начальной (максимальной) цены контракта, при котором допускается проведение "короткого" электронного аукциона (срок подачи заявок на участие составляет не менее семи календарных дней) с 3 млн до 50 млн рублей, а при проведении такого аукциона на закупку строительных работ - до 500 млн рублей, что позволит вдвое сократить срок приема заявок на участие в аукционах.

Нацпроекты должны реализовываться по новому закону

Как сообщил на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект будет поставлен в приоритетную повестку на следующую неделю с тем, чтобы "до конца недели попробовать принять его". Рассмотреть законопроект необходимо в приоритетном порядке для эффективной реализации национальных проектов и госпрограмм, отметил он.

"У нас в этом году начинают реализовываться нацпроекты <...> Если только мы принятие этого закона затянем, тогда у нас все национальные проекты, госпрограммы будут реализовываться по старому законодательству. А старое законодательство, откровенно говоря, имеет большие изъяны, которые ведут к затягиванию процедур", - сказал спикер нижней палаты парламента.

ТАСС