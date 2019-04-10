Комиэнерго повышает надежность электроснабжения 22 тысяч жителей Сосногорского и Вуктыльского районов

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (входит в ГК «Россети») завершил очередной этап капитального ремонта трех линий 110 кВ в Сосногорском и Вуктыльском районах республики. Работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения более 22 тысяч потребителей, а также объектов нефтяной и газовой отраслей. Стоимость работ – 4,8 млн рублей.

Общая протяженность линий 110 кВ Сосногорская ТЭЦ - ПС «Ванью», ПС «Ухта» - ПС «Нижний Одес» и ПС «Пашня» - ПС «Вуктыл» –более 276 км. Они были построены в деревянном исполнении в 70-ые годы прошлого века в период активного промышленного освоения Севера. В 2016 году Комиэнерго начало большую работу по замене элементов опор –траверс и приставок. За это время энергетики отремонтировали 170 опор на сумму более 8 млн рублей.



Весной этого года филиал заменил части конструкций на 36 опорах. Все работы велись без перерыва в электроснабжении потребителей.