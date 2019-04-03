"МРСК Волги" определила лучших борцов с потерями электроэнергии

По итогам 2018 года лучшим структурным подразделением ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») по снижению потерь электрической энергии признан филиал «Самарские РС».

Энергетики реализовали ряд организационных и технических мероприятий, в результате которых удалось снизить потери на 48,59 млн.кВт*ч или на 0,26% от отпуска в сеть. В течение прошлого года специалисты компании вели активную борьбу с энерговоровством: было выявлено 239 случаев неучтенного потребления электроэнергии на 6,2 млн.кВт*ч.

– Усиление работы по борьбе с хищениями – одно из ключевых мероприятий по снижению потерь в электрических сетях, – отметила заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Самарские РС» Светлана Лаптева. – С целью выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии проводится анализ потерь по распределительной сети 6-10кВ, в результате которого выявляются фидеры с наибольшими потерями электроэнергии. По ним регулярно проводятся рейдовые осмотры с привлечением сотрудников безопасности филиала. Кроме того, эффективной работой в данном направлении является модернизация средств учета электроэнергии. В 2018 году филиалом было установлено более 2 тыс. «умных» счетчиков и более 135 тыс. антимагнитных пломб.

Лидером рейтинга среди производственных отделений «МРСК Волги» стало Барышское ПО филиала «Ульяновские распределительные сети». По итогам 2018 года энергетикам удалось снизить потери на 10,53 млн.кВт*ч или на 2,86% от объема отпущенной электроэнергии. Добиться такого результата удалось во многом благодаря успешному внедрению интеллектуального учета и автоматизации процесса сбора данных о переданной электроэнергии как базового элемента процесса цифровизации электросетевого комплекса. В 2018 году специалистами компании было установлено более 3 тыс. интеллектуальных прибора учета, что позволило более результативно выявлять очаги потерь электрической энергии.

Эффективную работу в сфере учета электроэнергии также продемонстрировали энергетики Сердобского городского РЭС филиала «Пензаэнерго», став лучшими среди районов электрических сетей компании. В 2018 году специалисты снизили потери на 1,04 млн.кВт*ч или на 1,78% от отпуска в сеть. В результате совместных рейдов по проверкам приборов учета с администрацией г. Сердобска и правоохранительными органами было выявлено более десяти фактов неучтенного потребления со стороны физических и юридических лиц.

Для постоянного поддержания и повышения уровня профессионализма персонала в «МРСК Волги» проводится систематическое обучение, которое позволяет работникам не только повысить компетентность, обновить знания существующего законодательства, но и усовершенствовать методы борьбы, а также обмениваться опытом с коллегами.