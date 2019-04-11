Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика в Республике Калмыкия

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия.

Основным критерием выбора нового гарантирующего поставщика является погашение всей либо части задолженности предыдущей организации, утратившей статус гарантирующего поставщика, перед поставщиками оптового рынка.

Прием заявок по новым конкурсам будет осуществляться с 17 апреля 2019 г. по 24 апреля 2019 г., в Минэнерго организован единый центр приема заявок на участие в конкурсе.

Ознакомиться с Правилами проведения конкурсов можно в разделе «Приказы и распоряжения Минэнерго России».

Cведения о должностных лицах, уполномоченных давать разъяснения об условиях проведения конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика:

1. Кондратьев Иван Дмитриевич, Департамент развития электроэнергетики Минэнерго России, e-mail: KondratevID@minenergo.gov.ru, тел.:+7(495)631-80-63.

2. Демин Дмитрий Андреевич, Департамент развития электроэнергетики Минэнерго России, e-mail: KondratevID@minenergo.gov.ru, тел.:+7(495)631-91-58

Приказ Минэнерго России от 11 апреля 2019 г. № 344 «О проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия»

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