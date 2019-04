National Grid завершил процесс создания независимого системного оператора

В соответствии с решениями, принятыми правительством Великобритании, холдинг National Grid завершил процесс разделения функций по оперативнодиспетчерскому управлению и передаче электроэнергии и выделения в своем составе новой дочерней компании – независимого системного оператора National Grid Electricity System Operator (NGSO / NGESO).

С 1 апреля 2019 г. NGESO начал работу как самостоятельное юридическое лицо, которому выдана лицензия на управление британской энергосистемой (licence to operate the GB electricity system).

Ранее функции системного оператора выполняла другая дочерняя компания National Grid Electricity Transmission (NGET), которая является собственником высоковольтной передающей сети в Англии и Уэльсе.

Выделение NGESO было начато в 2017 г. по указанию министерства энергетики (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS) Великобритании и по согласованию с отраслевым регулятором (Office of Gas and Electricity Markets, Ofgem). Решения принимались в связи с необходимостью снизить риски конфликта интересов в отрасли.

