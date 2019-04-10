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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

National Grid завершил процесс создания независимого системного оператора

National Grid завершил процесс создания независимого системного оператора

11 апреля 2019, 09:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: NGESO
Отрасль: Электроэнергетика 

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В соответствии с решениями, принятыми правительством Великобритании, холдинг National Grid завершил процесс разделения функций по оперативнодиспетчерскому управлению и передаче электроэнергии и выделения в своем составе новой дочерней компании – независимого системного оператора National Grid Electricity System Operator (NGSO / NGESO).

С 1 апреля 2019 г. NGESO начал работу как самостоятельное юридическое лицо, которому выдана лицензия на управление британской энергосистемой (licence to operate the GB electricity system).

Ранее функции системного оператора выполняла другая дочерняя компания National Grid Electricity Transmission (NGET), которая является собственником высоковольтной передающей сети в Англии и Уэльсе.

Выделение NGESO было начато в 2017 г. по указанию министерства энергетики (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS) Великобритании и по согласованию с отраслевым регулятором (Office of Gas and Electricity Markets, Ofgem). Решения принимались в связи с необходимостью снизить риски конфликта интересов в отрасли.

Официальный сайт NGESO

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