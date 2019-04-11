Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

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11 апреля 2019, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030, РЯЗАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг.».
Согласно первому этапу Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг.» в период 2019 – 2021 гг. энергетики оптимизируют районные диспетчерские пункты и создадут единый центр оперативно-технологического и ситуационного управления сетями (ЕЦУС). Цифровой станет подстанция 110 кВ «Вожа». На объекте предусмотрено создание шины процесса на базе инновационного протокола мгновенного обмена данными МЭК 61850, техническое перевооружение открытого распредустройства 110 кВ с использованием новых микропроцессорных устройств защит и управления технологическими параметрами.
Также будет реализован проект «Цифровой район электрических сетей» (РЭС)», который предполагает внедрение технологии распределенной автоматизации и системы интеллектуального управления без участия персонала. В зону ответственности РЭС войдут микрорайон города Рязани Солотча, Рязанский и Рыбновский районы Рязанской области.
Энергообъекты филиала оснастят цифровыми каналами связи и устройствами для автоматизации процессов их эксплуатации. На трансформаторных подстанциях установят интеллектуальные приборы технического учета с возможностью оперативной передачи данных о качестве электроснабжения потребителей. Система энергомониторинга позволит также снизить технологические потери электроэнергии в сетях.
Проектно-изыскательские работы для выполнения технических мероприятий в рамках этого плана по цифровой трансформации объектов электроэнергетики завершатся в течение года. Подготовку к внедрению нового оборудования энергетики уже начали: в настоящий момент на территории будущего цифрового РЭС ведется реконструкция распределительных сетей.
«Согласно стратегическим интересам ПАО «Россети» в части реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030» Рязаньэнерго предусматривает использование элементов цифровых технологий в рамках каждого инвестиционного проекта, - подчеркнул директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин. - Реконструкция существующих и строительство новых энергообъектов сегодня должны служить задачам обеспечения высокой наблюдаемости и управляемости текущими режимами электрической сети и параметрами электроснабжения потребителей. Вся информация в цифровом виде должна собираться, обрабатываться и транслироваться по автоматизированным рабочим местам персонала. Всесторонний автоматизированный анализ позволит эффективно планировать развитие энергосистемы и её эксплуатацию энергообъектов, обеспечит интеллектуальное управление режимами электрической сети без участия человека с соответствующими экономическими и технологическими эффектами. Количество и время отключений будут минимизированы, повысится надежность электроснабжения потребителей и качество их жизни благодаря новым стандартам обслуживания. Внедрение цифровых технологий будет способствовать социально-экономическому развитию Рязанской области и укреплению ее инвестиционной привлекательности, обеспечит готовность к интеграции электроэнергетики в единое цифровое пространство региона».