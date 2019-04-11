Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг.».

Согласно первому этапу Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг.» в период 2019 – 2021 гг. энергетики оптимизируют районные диспетчерские пункты и создадут единый центр оперативно-технологического и ситуационного управления сетями (ЕЦУС). Цифровой станет подстанция 110 кВ «Вожа». На объекте предусмотрено создание шины процесса на базе инновационного протокола мгновенного обмена данными МЭК 61850, техническое перевооружение открытого распредустройства 110 кВ с использованием новых микропроцессорных устройств защит и управления технологическими параметрами.

Также будет реализован проект «Цифровой район электрических сетей» (РЭС)», который предполагает внедрение технологии распределенной автоматизации и системы интеллектуального управления без участия персонала. В зону ответственности РЭС войдут микрорайон города Рязани Солотча, Рязанский и Рыбновский районы Рязанской области.

Энергообъекты филиала оснастят цифровыми каналами связи и устройствами для автоматизации процессов их эксплуатации. На трансформаторных подстанциях установят интеллектуальные приборы технического учета с возможностью оперативной передачи данных о качестве электроснабжения потребителей. Система энергомониторинга позволит также снизить технологические потери электроэнергии в сетях.

Проектно-изыскательские работы для выполнения технических мероприятий в рамках этого плана по цифровой трансформации объектов электроэнергетики завершатся в течение года. Подготовку к внедрению нового оборудования энергетики уже начали: в настоящий момент на территории будущего цифрового РЭС ведется реконструкция распределительных сетей.