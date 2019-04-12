Энергоблок №2 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового капремонта

Энергоблок №2 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового капитального ремонта. Применение инструментов Производственной системы "Росатом" и современных технологических решений позволило сократить срок ремонтной кампании на четверо суток. Дополнительная выработка электроэнергии за счет оптимизации сроков ремонта составит порядка 95 млн киловатт-часов, что обеспечит около 135 млн рублей выручки.

В ходе ремонтной кампании были выполнены регламентные работы по перегрузке топлива, капитальный ремонт турбогенераторной и реакторной установок, текущий ремонт блочного трансформатора, замена подогревателей высокого давления, модернизация предохранительных клапанов и др.

Все работы выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и представителей подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта было уделено вопросам охраны труда и культуры безопасности.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. В течение года ремонты пройдут также на энергоблоках №1 и №3.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

ТАСС