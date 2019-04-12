Физический пуск критического стенда БФС-1 состоялся в ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского

8 апреля в Физико-энергетическом институте им. А.И. Лейпунского (предприятие научного дивизиона Госкорпорации "Росатом", ФЭИ, Обнинск, Калужская область) начался ввод в эксплуатацию модернизированного комплекса критических стендов (БФС) для обеспечения ядерной безопасности.

«Модернизированный комплекс БФС – это современная лаборатория для проведения экспериментов, необходимых для развития атомной энергетики. Мы планируем, что именно здесь будет осуществлена программа экспериментов для передовых проектов, таких как БН-1200», – отмечает генеральный директор АО «Наука и инновации» Павел Зайцев.

В рамках Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения» выполнены работы по коренному техническому перевооружению критических стендов БФС, расширена база используемых материалов для моделирования активных зон реакторов нового поколения, усовершенствованы оригинальные методики и установлена современная измерительная аппаратура, а также суперкомпьютер для обеспечения безопасности, высокой точности и надежности экспериментов. Все работы проведены по российским проектам и на отечественной элементной базе. Модернизация позволила продлить срок эксплуатации комплекса на 40 лет.

Заместитель генерального директора – директор Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом» Юрий Оленин говорит:

«БФС - это не только уникальный стенд, но и уникальный коллектив, поэтому в ФЭИ уже имеется очередь из международных контрактов. На международном рынке требуется высокое качество, и модернизированный БФС-1 готов его обеспечить».

Комплекс быстрых физических стендов (БФС) в настоящее время является единственным экспериментальным инструментом для полномасштабного моделирования ядерных реакторов различного типа (БН, БРЕСТ, СВБР и др.). Здесь планируется провести эксперименты, результаты которых нужны для обоснования надежной и безопасной работы реактора на быстрых нейтронах БН-800 четвертого энергоблока Белоярской АЭС с активной зоной, полностью загруженной МОКС-топливом. С помощью этого реактора будет отработан ряд технологий, необходимых для развития атомной энергетики будущего.

«Человечеству всегда нужна безопасность. БФС-1 - стенд для обеспечения ядерной безопасности. Нигде в мире ничего подобного просто нет», - говорит генеральный директор ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского Андрей Говердовский.

Россия успешно проводит исследования с помощью таких установок, как БФС, поэтому у ГНЦ РФ - ФЭИ уже есть трехлетний портфель заказов, большую часть которых составляют зарубежные контракты с Китаем, Францией, Южной Кореей.

Для справки:

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах (действующий БН-800 и перспективный БН-1200), как считается, имеют большие преимущества в ядерной энергетической системе. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ), в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного «горючего» существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря «выжиганию» опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

БН-1200 — российский проект коммерческого энергоблока с реактором на быстрых нейтронах, предназначенного для работы в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ), с помощью которого можно решать ресурсные и экологические проблемы атомной энергетики. В рамках проекта "Прорыв" планируется также строительство реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 для отработки ряда новых технологий ЗЯТЦ. МБИР — строящийся в России самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах, на котором также будут решаться задачи в обоснование технологий реакторов четвертого поколения и ЗЯТЦ.

АО "Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского" — один из ведущих научно-исследовательских центров Росатома. Комплекс быстрых физических стендов, включающий критические стенды – БФС–1, БФС–2 представляет собой российскую экспериментальную базу для исследования физики реакторов на быстрых нейтронах.

Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского