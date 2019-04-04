Генеральный директор АЭМ Андрей Никипелов принял участие в заседании экспертного совета в Государственной Думе

Генеральный директор Машиностроительного дивизиона Росатома - АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов принял участие в Заседании Экспертного совета по тяжелому и нефтегазовому машиностроению при Комитете Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Мероприятие прошло 11 апреля в Государственной Думе при поддержке Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России. На нем рассмотрели основные параметры программы модернизации генерирующих объектов ТЭС, реализуемой Правительством России.

Координатор Экспертного совета по тяжелому и нефтегазовому машиностроению, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, Первый Вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщил о высоком уровне износа оборудования на отечественных ТЭС. Средний возраст ТЭС в стране составляет 34 года при среднемировом около 20-23 лет. Для решения этой проблемы принято 43-е Постановление Правительства об отборе проектов модернизации объектов тепловых электростанций, на основе которого была принята масштабная программа модернизации ТЭС. В 2022–2031 запланировано обновление генерирующих мощностей на общую сумму 1,9 триллиона рублей.

«Очень важно при реализации программы обновления электростанций не только добиться обновления оборудования на энергообъектах, но и решить вопрос обеспечения заказами наши предприятия и повысить уровень локализации зарубежного энергооборудования. Нельзя упустить такой уникальный шанс», - заявил Владимир Гутенев.

При этом, он добавил, что заходить на рынок нужно с конкурентоспособной продукцией: как по цене, так и по качеству.

Председатель Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям СоюзМаш России, Член Бюро, Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов отметил плодотворную работу Правительства РФ, благодаря которой во второй программе есть четкие параметры по локализации.

«Промышленность должна освоить всю необходимую линейку продукции, которая нужна энергетикам, предоставить самые лучшие, самые инновационные, самые эффективные решения, для этого потребуются и ОКР и НИОКР, - работа предстоит большая. От организации нашего взаимодействия будет зависеть общий успех модернизации».

Председатель Экспертного совета, Генеральный директор ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», Советник Министра промышленности и торговли РФ Виктор Семенов отметил, что при реализации программы модернизации ТЭС нужно учитывать предыдущий опыт реализации программ по локализации мощностей.

«Хотелось бы, чтобы участие российских предприятий энергетического и тяжелого машиностроения в планируемой модернизации российской энергетики свелось не к изготовлению отдельных частей и компонентов модернизируемого оборудования, а к проектам по разработке, организации серийного производства и поставке комплектного оборудования нового поколения из материалов, которые смогут повысить энергоэффективность наших генерирующих мощностей и снизить нагрузку на окружающую среду», - подчеркнул он.

По итогам обсуждения Минпромторгу РФ, Министерству науки и высшего образования и Министерству финансов направлено предложение о возможности софинансирования инновационных проектов в области энергетики, направленных на повышение энергоэффективности и КПД оборудования, с учетом разделения финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.