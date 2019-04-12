Компания Hengtong официально запустила проект "Зеленая Земля"

12 марта в Китае отмечается «День посадки деревьев» (или «День дерева»). В поддержку движения по защите окружающей среды и ее устойчивого развития, в «День дерева», Hengtong запустила на своих 9 производственных площадках по всему миру проект «Зеленая Земля».

Вторая фаза бренда «Hengtong Forest» была запущена в районе озера Тайху, которое располагается в районе Уцзян, городского округа Сучжоу, Китай – там, где была образована компания Hengtong. Это событие послужило стартом, своеобразной прелюдией «Global Green Action» на 2019 год.

«Hengtong Forest» является крупным брендом Группы компаний Hengtong, занимающимся вопросами охраны окружающей среды. Он играет ключевую роль в проекте «Зеленая Земля». В его рамках, Hengtong Group, вместе со своими филиалами по всему миру, осуществляет деятельность по массовой лесопосадке и поддержанию мер по защите окружающей среды. В планах проекта: посадка более 20,000 деревьев в период ближайших 3-5 лет, по каждому дереву на сотрудника компании, число которых также достигло 20,000 человек. Данная программа эффективно доказала свою значимость и влияние на концепцию экологической защиты природы, мотивируя большее количество людей на участие в смежных мероприятиях.

Шэнь Сяохун, председатель профсоюза Hengtong Group, сообщил что на 2019 год компанией запланированы еще несколько добровольных мероприятий в рамках проекта по экологической защите. Компания Hengtong несет высокую социальную ответственность, с большим усердием подходя к защите окружающей среды. На церемонии запуска участникам была представлена возможность участия в различных конкурсах и семинарах, посвященных повышению экологического образования. Благодаря осуществляемым мероприятиям по охране окружающей среды, концепция «Зеленой Земли» находит широкий отклик и интерес не только у ее участников, но и среди публики, что завоевывает проекту популярность по всей стране, позволяя все большему количеству участников присоединиться к движению.