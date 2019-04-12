На инновационном энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап энергетического пуска

11 апреля 2019 года, после получения разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор), на площадке Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) начался этап энергетического пуска энергоблока №2.

Как сообщил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров, получение разрешения Ростехнадзора означает, что все работы, предусмотренные на этапе физического пуска, выполнены в полном объеме.

«Реальные значения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора соответствуют проектным, и можно переходить к следующему этапу – энергетическому пуску», - отметил он.

Справка:

Энергоблок №2 с реактором ВВЭР-1200 относится к поколению «3+», генпроектировщик – АО «Атомэнергопроект», генподрядчик - АСЭ, инжиниринговый дивизион Росатома. Этап энергопуска предусматривает комплекс мероприятий по постепенному подъему мощности реактора от 1% до 35-40% в несколько этапов. Такой уровень мощности обеспечивает возможность включения турбогенератора в сеть и начало выработки электроэнергии, которое запланировано на май текущего года. Далее последует длительный этап постепенного освоения мощности до номинальной – 100%. Ввод энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.

Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» – устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС