Современный гаджет в руках кабардино-балкарских энергетиков - точный учет электроэнергии обеспечен

В электросетях Баксанского и Лескенского районов Кабардино-Балкарской Республики проводятся мероприятия по внедрению единого информационно-вычислительного комплекса (ЕИВК) учета электроэнергии, в состав которого входит «мобильный сервис».

В рамках проекта энергетики районных электросетей филиала МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в ГК «Россети») получили 42 современных планшета, с помощью которых теперь можно снимать показания с приборов учета потребителей электроэнергии с фотофиксацией номера прибора учета и дальнейшей загрузкой собранной информации в единую базу данных учета электроэнергии.



Энергетики уже оценили достоинства перехода на современные методы работы – с внедрением ЕИВК исключается необходимость ручной записи показаний электромонтерами по обслуживанию электрических счетчиков (контроллеров) с последующим ручным вводом в базу данных. Фотофиксация текущих показаний с геолокационной привязкой и указанием даты и времени снятых показаний автоматически, по средствам GPRS связи, передается в специализированный программный комплекс «Omni Utilities».



Данный программный комплекс предназначен для создания автоматизированных информационных систем, обеспечивающих комплексную информатизацию и автоматизацию процессов в сфере осуществления коммерческого и технического учета, формирования балансов электроэнергии, проведения анализа показателей потерь электроэнергии. Иными словами, в новом программном комплексе будет содержаться «картотека» всех приборов учета электроэнергии, количество которых на территории указанных районов превышает 33 тысячи. Остальные районные электрические сети Общества планируется полностью оснастить планшетными компьютерами до конца 2019 года.