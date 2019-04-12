Удмуртэнерго поддерживает экологическую безопасность производства

Филиал МРСК Центра и Приволжья – Удмуртэнерго реализует мероприятия «Программы обеспечения экологической безопасности» направленной на минимизацию негативного воздействия производственной деятельности компании на окружающую среду.

В 2019 году Программа предусматривает комплекс мероприятий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду. В филиале проводятся внутренние экологические аудиты на соответствие требованиям действующего природоохранного законодательства и санитарно-гигиенических норм.

Для того, чтобы исключить гибель птиц и уменьшить зону вырубки деревьев, филиалом «Удмуртэнерго» ведется планомерная работа по замене голого электрического провода на самонесущий изолированный (СИП). СИПы не только долговечны, надежны и энергоэффективны, но и электробезопасны. Всего в 2019 году планируется заменить и оснастить СИП 150 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ.

Специалисты филиала меняют маслонаполненные вводы на вводы с твердой изоляцией. Модернизированное оборудование обеспечивает более надежную и эффективную работу и экологическую чистоту эксплуатации. Продолжается техперевооружение открытых и закрытых распределительных устройств на подстанциях филиала с заменой 15 масляных выключателей на вакуумные, не загрязняющие окружающую среду. Современные вакуумные выключатели отличает пожаро- и взрывобезопасность, отсутствие шума при операциях, высокая коммутационная износостойкость, а также повышенная степень надежности. В рамках производственного контроля и установления санитарно-защитных зон на объектах филиала продолжатся замеры от стационарных источников загрязнения окружающей среды, замеры уровня шума и электромагнитных излучений от подстанций и линий электропередач, анализ подземных вод, а также обустройство площадок для временного накопления отходов. Программой также предусмотрено усиление работы по охране объектов животного мира. Для предупреждения гибели птиц от поражения электрическим током и снижения риска аварийных отключений с их участием в 2019 году энергетики планируют продолжить установление на воздушные линии электропередач специальных птицезащитных устройства. Все их элементы изготовлены из полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к осадкам, порывам ветра, колебаниям температур и воздействию ультрафиолета, отличаются прочностью и долговечностью.

Кроме того, в филиале в 2019 году пройдут акции по сбору макулатуры, субботники по уборке и благоустройству территорий.

Напомним, что в Удмуртэнерго предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. Энергетики постоянно совершенствуют систему экологического менеджмента филиала в соответствии с международным стандартом ISO 14001.