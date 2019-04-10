В Белгородэнерго наградили лучший РЭС по снижению потерь электроэнергии

Лидером по снижению потерь электроэнергии в ПАО «МРСК Центра» по итогам 2018 года стал Красногвардейский РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Диплом за подписью генерального директора компании Игоря Маковского начальнику РЭС Виктору Саввину вручил первый заместитель директора — главный инженер филиала Сергей Решетников.

Сергей Решетников поблагодарил специалистов Красногвардейского РЭС за результативную работу.

«Их опыт и знания должны стать примером для всех сотрудников филиала», - отметил он.

Начиная с 2011 года, Красногвардейский РЭС показывает хорошие результаты по снижению потерь в сетях. За этот период процент потерь от отпуска в сеть снизился с 13,46 % в 2011 году до 10,89% в 2018-м. При этом за прошедший год положительная динамика составила 0,45%, или 403 тыс кВтч.

Основными инструментами для сокращения потерь в РЭС называют применение автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ) для расчетов с потребителями, установку технического учета на подстанциях 10/0,4 кВ, вынос счетчиков на границу балансовой принадлежности с потребителями, а также выполнение целого ряда организационных и технических мероприятий: начиная от своевременной реконструкции и ремонта энергообъектов и заканчивая разукрупнением фидеров и выравниванием нагрузки с заменой неизолированного провода на СИП.

По словам начальника района Виктора Саввина, РЭС ведет активную борьбу с бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии, которое вредит не только энергетикам, но и потребителям, поскольку провоцирует перепады напряжения в сети и выход из строя бытовой техники, повышает вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. В арсенале средств красногвардейских энергетиков — проведение плановых и внеплановых рейдов, проверок ранее отключенных потребителей, установка антимагнитных пломб, выявление бесхозных построек при выверке схем электроснабжения.

Работа по снижению потерь электроэнергии является ключевым направлением деятельности филиала. За три года благодаря реализации запланированных мероприятий по цифровизации сети Белгородэнерго планирует добиться снижения потерь в распределительных сетях 0,4-10 кВ до уровня 7 % от отпуска в сеть.