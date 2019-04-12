В Катаре введена в эксплуатацию ПГЭС Umm Al Houl мощностью 2,5 ГВт

В Катаре состоялись торжественные мероприятия по вводу в эксплуатацию парогазовой электростанции (ПГЭС) Umm Al Houl установленной мощностью 2,5 ГВт. ПГЭС сооружена близ столицы страны – г. Доха. Стоимость проекта составила $ 3,02 млрд.

Собственником ПГЭС является компания Umm Al Houl Power, сформированная Корпорацией по электроэнергии и водным ресурсам Катара (Qatar Electricity and Water Corporation, QWEC), катарской нефтяной компанией (Qatar Petroleum, QP), катарским фондом образования, науки и общественного развития (Qatar Foundation, QF) и японским совместным предприятием K1 Energy в составе корпорации Mitsubishi Heavy Industries и энергокомпании TEPCO & Fuel Power.

Конструктивно ПГЭС Umm Al Houl состоит из двух энергоблоков, в составе трех газовых и двух паровых турбин. По контракту, подписанному Umm Al Houl Power с немецким концерном Siemens в апреле 2018 г., последний поставил для ПГЭС Al Houl Power 6 газовых турбин SGT5-4000F, четыре паровые турбины SST5-4000 и десять генераторов SGen5-1200A со вспомогательным оборудованием для управления и контроля. Кроме того, с Siemens подписано сервисное соглашение на обслуживание станции сроком на 25 лет.

ПГЭС Umm Al Houl стала второй по мощности электростанцией в стране после ПГЭС Ras Qartas Energy Plant установленной мощностью 2,73 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс Compelo Energy