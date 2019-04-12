Выпускников Ивановского государственного энергетического университета ждут в филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья

Специалисты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья организовали на базе вуза День открытых дверей для студентов электроэнергетического факультета Ивановского государственного энергетического университета. С презентацией компаний выступили сотрудники кадровых служб.

Они рассказали студентам об энергокомпаниях как о работодателе, ознакомили с условиями работы в филиалах и обозначили актуальные направления развития современной электроэнергетической отрасли.

В ходе лекции о реализации концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация-2030» исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора МРСК Центра Виталий Акуличев отметил: «В современных реалиях электросетевой комплекс России ежедневно сталкивается с необходимостью модернизации и обновления имеющегося оборудования, системы передачи данных и коммуникации. Все эти технологические предпосылки стали толчком к разработке Концепции цифровой трансформации, которую энергокомпании будут реализовывать последовательно и поэтапно». Обращаясь к студентам, он подчеркнул: «Именно вам, как будущим потенциальным специалистам энергетической сферы, предстоит претворять идеи цифровизации в жизнь!»

Специалисты Департамента управления персоналом рассказали студентам о кадровой политике МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, направленной на повышение качества и эффективности использования кадрового потенциала, мотивации персонала к достижению целей компании, обеспечению роста его профессионализма. Совершенствованию профессионального уровня энергетика уделяется особое внимание, для этого в компаниях созданы учебные центры, тренировочные полигоны и регулярно проводятся обучающие мероприятия. В ходе мероприятия студенты имели возможность обсудить с представителями кадровых служб филиалов вопросы прохождения практики, работы в студенческих отрядах и перспективы трудоустройства.

Кроме того, в рамках Дня открытых дверей будущие энергетики побывали с экскурсией на подстанции 110 кВ «Ивановская-15», где узнали о системе управления энергообъектом и осмотрели действующее оборудование. Всего в мероприятии приняли участие более 250 студентов.